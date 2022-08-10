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"أبوظبي للصحة العامة" يفعل برنامجه "صحة الأمومة والطفل"

"أبوظبي للصحة العامة" يفعل برنامجه "صحة الأمومة والطفل"
10 أغسطس 2022 10:19

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن استمرار جهوده في تطوير البرامج والسياسات الداعمة لتحسين والارتقاء ببرامج الأمومة والطفولة من خلال تثقيف ورفع وعي المجتمع بجوانب الصحة العامة الخاصة بصحة المرأة الحامل والطفل والذي يطلقه في شهر أغسطس من كل عام بالتعاون مع 35 من مستشفيات الامومة والأطفال في إمارة أبوظبي.

ويهدف المركز من خلال هذا البرنامج إلى تحسين صحة النساء والأطفال حديثي الولادة في إمارة أبوظبي من خلال اتباع النهج الوقائي المستند إلى الأدلة المثبتة عملياً بزيادة الوعي المجتمعي خصوصاً بين النساء وخبراء الصحة. ويشمل البرنامج مجموعة من المبادرات الوقائية والفحوصات الدورية التي تختص بصحة الأم والطفل بالتعاون مع مستشفيات الأمومة والطفولة في الإمارة.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع: "يعتبر تعزيز صحة المرأة وتمكينها من الأولويات الوطنية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وقد حرصت قيادتنا الرشيدة على التنسيق ومؤامة الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين للارتقاء بمستوى الصحة المجتمعية وتوجيه السلوك الصحي والوقائي وتطوير سياسات الصحة العامة وتعزيز أفضل الممارسات لإطلاق مبادرات وسياسات فعالة قائمة على الأدلة العلمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من أجل صحة الأم والطفل".

واضافت أن برنامج " صحة الأمومة والطفل " السنوي يركز بشكل خاص على الفحوصات المرتبطة بالحمل الصحي والرعاية قبل الولادة من خلال فحوصات الكشف المبكر، والتثقيف الصحي، والمشورة خلال مرحلة ما قبل الحمل، ومرحلة ما بعد الولادة لجميع النساء الحوامل .. كما ويعنى البرنامج برفع الوعي حول أهمية الفحوصات الوقائية والالتزام بحضور الزيارات لمتابعة الحمل بشكل منتظم لضمان صحة الأم والطفل.

وقالت الدكتورة مريم الواحدي مدير إدارة صحة المجتمع: "تقوم جميع المنشآت الصحية المعنية بالأمومة والولادة وعددها 35 في الإمارة بإجراء فحوصات حديثي الولادة، وحسب التقارير الواردة من مختبر الفحوصات الجينية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بلغت نسبة فحوصات حديثي الولادة في امارة أبوظبي 98% ..وقد خضع 35951 من المواليد في امارة أبوظبي لفحوصات حديثي الولادة في سنة 2021 وقد تم الكشف من خلال هذه الفحوصات عن 2810 حالات مرضيّة قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للطفل بعد الولادة وقد ساهم الكشف المبكر عنها في التغلب عليها والتقليل من مضاعفاتها التي قد تكون وراثيّة أو مُرتبطة بعمليّة الأيض أو أمراض مُرتبطة بالهرمونات، أو أمراض الدّم .. ويتضمن البرنامج لهذا العام سلسلة من ورشات العمل لمقدمي الرعاية الصحية بما يخص برنامج فحوصات حديثي الولادة وجميع الفحوصات المشمولة بالبرنامج وأهمية التزام بالمعيار الصادر بما يخص فحوصات حديثي الولادة وفحوصات الأم خلال مرحلة الحمل وما قبل الحمل". 

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