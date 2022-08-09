«تريندز» يُصدر «اتجاهات الرأي العام العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد الأول من نشرة «اتجاهات الرأي العام العالمي» لشهر أغسطس 2022، والتي أعدها فريق إدارة الباروميتر العالمي في المركز بهدف تسليط الضوء على أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ولا سيما المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك ضمن جهود المركز البحثية والعلمية لمواكبة الأحداث الراهنة. واستعرض العدد الأول من النشرة عدداً من قياسات الرأي العام والمسوحات التي ركزت على أربع قضايا وأحداث راهنة ومهمة، وهي: «أداء الحكومة الأميركية، والحرب الروسية -الأوكرانية، والتغيرات المناخية، والتداول عبر المنصات الرقمية»، إذ تتصدر هذه القضايا اهتمام مراكز المسوحات العالمية المتخصصة في استطلاعات الرأي الدولية، لما لها من أهمية كبرى وتلامس الجمهور العالمي في جوانب عدة. وقالت مهرة اليعقوبي رئيسة قطاع «تريندز الإعلامي»: إن إصدار العدد الأول من نشرة «اتجاهات الرأي العام العالمي» يأتي في إطار استراتيجية «تريندز» ورؤيته لاستشراف المستقبل، إذ تؤكد النشرة أهمية استطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية في التعرف إلى آراء الجمهور حول القضايا العالمية والأحداث الراهنة. ٔ