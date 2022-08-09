الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي

عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
10 أغسطس 2022 01:46

عجمان، أم القيوين (وام)

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء، إلى أبناء وأسرة وعائلة آل علي في وفاة المغفور له علي جاسم آل علي، وذلك بمجلس عود الطاير بمنطقة السلمة في أم القيوين. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، وعبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة في ديوان الحاكم. 
وأعرب سمو ولي عهد عجمان - خلال زيارته مجلس العزاء - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة علي جاسم آل علي
عمار النعيمي يفتتح «مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2022»
  • نهيان بن مبارك لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
    نهيان بن مبارك لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان واجب العزاء في وفاة المغفور له علي جاسم أحمد جاسم آل علي، وذلك بمجلس عود الطاير في أم القيوين. وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

عمار النعيمي
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©