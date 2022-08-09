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«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية

سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
10 أغسطس 2022 01:46

الشارقة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات الحكومية، كما ناقش مقترحات تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية واتخذ حيالها القرارات التي تصب في المصلحة العامة. 
واطلع المجلس على دراسة تقييم تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد في حكومة الشارقة، وأثره على سير العمل الحكومي. وركزت الدراسة على أثر التجربة الجديدة من خلال عدد من الجهات الحكومية التي شملت قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي. وبحسب الدراسة ساهم تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين حيث ارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين. ووفقاً للدراسة  انخفضت الحوادث المرورية والوفيات بالمقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40 %‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة وغيرها. 
ووجه المجلس بمتابعة دراسة وتقييم المؤشرات المتعلقة بنظام العمل الأسبوعي في حكومة الشارقة حتى نهاية العام الجاري للوقوف على الإيجابيات لتعزيزها والسلبيات لوضع الحلول المناسبة لها وتطويرها.

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