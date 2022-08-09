«إعلامي الشارقة» يؤكد أهمية رأي الجمهور في مسيرة الاتصال

الشارقة (الاتحاد)

قال طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن مسيرة الاتصال الحكومي التي انطلقت منذ عشر سنوات بدأت بفكرة طموحة وإيمان عميق بأهمية ترسيخ روابط العلاقة بين الجمهور والمؤسسات الحكومية في الدولة، وأن يصبح الاتصال الحكومي منهجاً علمياً تراكمياً ومتطوراً في المنطقة بشكل عام. وأضاف علاي بمناسبة قرب انطلاق أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في سبتمبر المقبل.. على مدى السنوات العشر الماضية نجحنا في تحقيق الكثير من الأهداف المرحلية التي وضعناها سعياً وراء هدفنا الاستراتيجي، حيث انتشر مفهوم الاتصال الحكومي وباتت المؤسسات تتنافس فيما بينها على أفضل أداء في الاتصال، كما نرى كل عام في الملفات المقدمة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي. وتابع: وحتى نحول هذه المنجزات إلى قاعدة نبني عليها المرحلة القادمة والمستوى الجديد من الاتصال الحكومي تعودنا بين وقت وآخر أن نشارك وقفتنا التقييمية لما تحقق لنضع أيدينا على عناصر القوة، ونتعرف على الثغرات ونعمل على تجاوزها.