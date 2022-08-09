«أبوظبي الحكومية» تفتح التسجيل لبرنامج «المقيم المعتمد»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية عن فتح باب التسجيل في الدفعة السادسة من برنامج تدريب المقيم المعتمد، والذي يستهدف العاملين في مجال الموارد البشرية والتوجيه والتدريب والمدراء المباشرين في حكومة أبوظبي.

ويهدف البرنامج الذي ينطلق بتاريخ 22 أغسطس ويستمر لمدة خمسة أيام، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة لإجراء تقييمات محاكاة الأعمال ومقابلات العمل واكتساب المعرفة اللازمة لاستخدام أدوات القياس النفسي

ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين للحصول على الاعتماد كمستخدمين مسجّلين في الاختبار المهني المبني على تقييم القدرات والشخصية، وتمكينهم من تطبيق ممارسات القياس النفسي وتحليلها وتقديم الملاحظات عليها، بالإضافة إلى تأهيلهم لإجراء مقابلات عمل تستند إلى الأخلاقيات وأفضل الممارسات في المقابلات القائمة على الكفاءة، واستخدام الأدلة السلوكية الموضوعية في عملية تقديم التوصيات واتخاذ قرارات التوظيف والترقية.

وسيحظى المشاركون في البرنامج بفرصة الحصول على شهادة مقيّم مؤهّل في إدارة تصميم وتنفيذ مراكز التقييم والتطوير من الجمعية البريطانية لعلم النفس والاتحاد الأوروبي لرابطات علماء النفس لدى استكمال البرنامج.

وقالت سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يأتي إطلاق الدفعة السادسة من البرنامج في إطار التزام أكاديمية أبوظبي الحكومية بمواصلة دعم مسيرة بناء القدرات الحكومية المتخصصة في مجال التقييم والتعلم والتطوير على صعيد حكومة أبوظبي، ونتطلع للترحيب بالدفعة السادسة من البرنامج الذي يقام بحضور شخصي في مقر أكاديمية أبوظبي الحكومية ليتيح للمشاركين فرصة استثنائية لاكتساب خبرات عالمية المستوى من شأنها تمكينهم من الارتقاء بمسيرة حكومة أبوظبي نحو المستقبل والمساهمة في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية». ويمكن لموظفي حكومة أبوظبي المؤهلين للانضمام للبرنامج التسجيل عبر التواصل مع سفراء أكاديمية أبوظبي الحكومية في الجهات الحكومية التي يعملون بها، مع ضرورة العلم بأنه سيتم غلق باب التسجيل بتاريخ 12 أغسطس الجاري.