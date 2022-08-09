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«التغير المناخي والبيئة» تستقبل وفداً ألمانياً

الوفد الألماني خلال جولته في محمية مروّح البحرية (من المصدر)
10 أغسطس 2022 01:46

دبي (الاتحاد)

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استقبلت وزارة التغير المناخي والبيئة، وفداً من وكالة التعاون الإنمائي الألمانية ومنظمة «Succow» الألمانية غير الحكومية للحفاظ على البيئة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين لحماية البيئة، والحفاظ على المحميات الطبيعية البحرية وتعزيز السياحة البيئية.
كما بحثت الوزارة ممثلة بإدارة التنوع البيولوجي مع الوفد الألماني التوجهات والرؤى المستقبلية فيما يخص السياحة البيئية في المواقع البحرية، وكيفية التعاون وتنسيق الجهود في مجالات ضبط التلوث البحري واستدامة البيئة وغيرها من الموضوعات البيئية التي تتخذ حيزاً كبيراً من الأهمية لدى البلدين.
وتضمنت الزيارة، جولة للوفد في محمية مروّح البحرية- أكبر محمية بحرية في المنطقة وأول محمية بحرية معتمدة من اليونسكو تضم طيفاً واسعاً من الأحياء البرية، وهي موطن لما يقارب 60% من أبقار البحر في الدولة، وتحتوي على مختلف أنواع الدلافين قارورية الأنف والحدباء، بالإضافة إلى 4 أنواع من السلاحف البحرية، و70 نوعاً من الأسماك، والشعاب المرجانية وأشجار القرم.
ويذكر أن الوفد الألماني، وأثناء زيارته للدولة، قام بجولة استكشافية سياحية على أبرز المعالم التاريخية في إمارة أبوظبي، شملت قصر الحصن، ومزرعة اللؤلؤ إلى جانب الأكواريوم الوطني الذي يُعد أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط. 

التغير المناخي
ألمانياً
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