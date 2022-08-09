طقس حار وغائم جزئياً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

سُجلت، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة في سويحان (العين)، والتي بلغت 51 درجة مئوية عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، علماً بأن أعلى درجة حرارة سُجلت خلال شهر أغسطس بلغت 51.4°م في مزيرعة سنة 2017، فيما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 26.2 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 06:00 صباحاً، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وظهور سحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً واليوم كذلك، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، فإن الطقس من اليوم وحتى السبت المقبل، يكون حاراً وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة، نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان، مع ظهور سحب ركامية في فترة بعد الظهيرة يومي الخميس والجمعة. فيما يتوقع أن يكون طقس يوم السبت، ومع اقتراب الحالة الجوية المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم، مع ميل درجات الحرارة إلى الانخفاض على السواحل، وظهور السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً، وذلك بعد الظهر، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة، تنشط أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تصل سرعتها إلى 40 كم/ ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عُمان. ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن شهر أغسطس يشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة. وتتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية، وارتفاع درجات الحرارة، تتكون السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر، خاصة في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين المدارين (ITCZ) والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

كما تلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو، خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.