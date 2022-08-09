بلدية العين تعيد افتتاح 3 قاعات أفراح

محمد البلوشي (العين)

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لإعادة افتتاح قاعات الأفراح بالمدينة بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث قامت البلدية بالصيانة اللازمة للقاعات وتعديل أنظمة الحجز واشتراطات طلب الخدمة، بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية. وتأتي عملية إعادة افتتاح قاعات الأفراح تلبيةً لاحتياجات المجتمع ورغبتهم في إقامة المناسبات الاجتماعية، لما تقدمه من مميزات وخدمات للجمهور جعلها تشهد إقبالاً كبيراً، وسيتم حجز القاعات إلكترونياً من خلال نظام مخصص لذلك حيث سيسمح للجمهور معرفة أيام الحجوزات لاختيار المناسب لهم.

وقال أحمد علي الكويتي مدير إدارة عمليات خدمة المجتمع في بلدية مدينة العين، إنه سيتم إعادة افتتاح قاعات الافراح في العامرة وزاخر وهيلي، ويشترط في الحجوزات الجديدة أن يتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعقيم القاعة قبل وبعد المناسبة، كما ستكون الطاقة الاستيعابية 100% وتطبيق نظام المرور الأخضر، لضمان صحة وسلامة الحضور.

التزام

وأضاف الكويتي بأنه خلال فترة إغلاق قاعات الأفراح تم عمل الصيانة اللازمة لها والتي شملت الصيانة الكهربائية والميكانيكية وأنظمة البيئة والصحة والسلامة، لتصبح جاهزة لاستخدام الجمهور وسيتمكن الجميع من الحجز إلكترونياً لقاعات الأفراح حسب الأنظمة المتبعة من خلال منصة (تم)، حيث يشترط دفع مبلغ تأمين من خلال المنصة قابل للاسترداد.

وشدد الكويتي على ضرورة المحافظة على الأصول الموجودة في قاعات الأفراح، حيث تقدم خدماتها لعدد كبير من أفراد المجتمع والإضرار بالممتلكات العامة يحرمهم من الاستفادة من المميزات الموجودة فيها.