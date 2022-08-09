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حملة على مواقع البناء والإنشاء في أبوظبي

خلال الحملة (من المصدر)
10 أغسطس 2022 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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 نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية استهدفت التأكد من التزام الاستشاريين والمقاولين بنظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنيــة، ومدى تطبيقهم القوانين والتعاميم الصادرة بشأن معايير السلامة في المواقع الإنشائية.
وأكدت البلدية ضمن هذا الإطار أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية، وتفادي الحوادث الخاصة بفترات الصيف ومراعاة الاحتياط بشأن الحرائق، والالتزام بمتطلبات استراحات العمال، وتطبيق اللوائح الخاصة بالسلامة في الحر.
وقد شملت الحملة جميع المناطق ومنها: جزيرة أبوظبي، منطقة ربدان، مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، مدينة شخبوط، مدينة الرياض، شاطئ الراحة، الشهامة، ياس، السعديات، وكافة المناطق الأخرى التي تضم مواقع إنشائية ومشاريع.
على الصعيد ذاته أسفرت الحملة عن زيارة 466 موقعاً إنشائياً، وتوعية 302 موقع بمتطلبات السلامة وبيئة العمل التي تحقق الأمن والسلامة لجميع العاملين، كما تم توجيه 155 إنذاراً للمواقع التي لم تلتزم بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة، وتحرير 9 مخالفات للشركات التي رصدت الحملة في مواقعها الإنشائية تجاوزات تتعلق بسلامة بيئة العمل.
وحثت الحملة جميع المسؤولين في المواقع الإنشائية على حتمية وأهمية التقيد التام والصارم بكل المتطلبات التي تعزز صحة وسلامة العمال، وتحقق السلامة للبيئة المحيطة بالمواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على حياة وصحة العمال وجميع أفراد المجتمع.

أبوظبي
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البناء
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