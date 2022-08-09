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وضع حجر الأساس لمسجد البركة

الشارقة الخيرية لدى وضع حجر أساس المسجد (من المصدر)
10 أغسطس 2022 01:46

الشارقة (الاتحاد) 

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وضعت جمعية الشارقة الخيرية حجر الأساس لمسجد «البركة» في منطقة الموردة 2 بالشارقة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشئون الإسلامية بالشارقة، وبحضور الدكتور علي محمد السلامي رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة بجمعية الشارقة الخيرية، ومن دائرة الشئون الإسلامية نائب مدير فرع الدائرة بالذيد سالم المنصوري. ويأتي وضع حجر الأساس للمسجد بمثابة البدء الرسمي لتنفيذ عمليات البناء والتي سوف تستمر حتى 16 شهرا، للانتهاء من كافة عمليات البناء والتسليم.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي: إنه تماشياً مع رغبة المحسنين الذين بادروا إلى دعم مشروع بناء المساجد داخل الدولة، ومن خلال برامج المشاركات المجتمعية، ارتأت الجمعية التكفل ببناء مسجد «البركة» بمنطقة الموردة2، وذلك على مساحة إجمالية 883 متراً مربعا، بتكلفة مالية تبلغ 5.2 مليون درهم، وبقدرة استيعابية تبلغ 760 مصلي من الرجال والنساء، فيما يضم المسجد مرافق خدمية تتضمن مصلى للنساء، وسكن للإمام وساحات للوضوء، إلى جانب مواقف للسيارات. وأشار إلى أن الجمعية تعمل على زيادة أعداد المساجد داخل الدولة، خاصة في المناطق الجديدة والتي تشهد إقبالا من العمران السكاني، حيث تعد منطقة الموردة 2 من المناطق المرغوبة للسكان للإقامة والاستقرار.

جمعية الشارقة الخيرية
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