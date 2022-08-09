«تدوير» تُطلق حملة لتوعية  أصحاب المزارع والعزب

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) حملة توعوية لأصحاب المزارع والعزب في أبوظبي بهدف زيادة الوعي بأهمية صيانة خزانات الصرف الصحي لتجنب تكاثر الآفات الناقلة للأمراض وبشكل خاص البعوض والذباب، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتهدف الحملة، والتي تستمر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، إلى توعية وتثقيف أصحاب المزارع والعزب بضرورة الاهتمام بصيانة خزانات الصرف الصحي وتجنب ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تؤثر على حياة الإنسان والحيوانات والنباتات، والالتزام باتباع أفضل الممارسات في هذا المجال للحد من آفات الصحة العامة كالبعوض والذباب.

وتأتي مشاركة المركز في هذه الحملة في إطار مساعيه الرامية لبناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المعتمدة عالمياً، وذلك من خلال بناء الشراكات الفعالة والاستثمار في الأصول والموارد المالية والبشرية والتقنية سعياً لتحقيق الاستدامة.

وقال محمد النقبي، مدير إدارة مكافحة آفات الصحة العامة بالإنابة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: «يأتي تنظيم هذه الحملة تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وعي أصحاب العزب بضرورة اتباع أفضل الطرق والممارسات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة وضرورة تنظيف خزانات الصرف الصحي، وإغلاقها بشكل محكم للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع من حولنا وتجنب المخاطر الناتجة عن تكاثر البعوض والذباب. ونحن سعداء بتعاوننا مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق أهدافنا وتوجهاتنا المشتركة».

ومن جانبه، قال بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تأتي مشاركتنا في هذه الحملة إيماناً بأهمية تحقيق الأمن الحيوي في المزارع والعزب وزيادة الوعي بأهمية صيانة خزانات الصرف الصحي لتجنب تكاثر الآفات الناقلة للأمراض وبشكل خاص البعوض والذباب، والتي تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات، مشيراً إلى أن مفتشي الهيئة قاموا بزيارات ميدانية توعوية للمزارع والعزب لتوعية المزارعين بضرورة الإغلاق المحكم لخزانات الصرف الصحي وصيانتها لتجنب انتشار الآفات».