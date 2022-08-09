58 ألف اتصال لـ«نقل عجمان»

عجمان (الاتحاد)

تلقت هيئة النقل بعجمان 58 ألفاً و747 مكالمة خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 68% مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي، الذي سجلت فيه الهيئة 40 ألفاً و373 مكالمة.

وقالت رشا خلف الشامسي، مدير عام هيئة النقل بعجمان بالندب، إن نسبة معدل الرد على المكالمات بلغت 92% خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغ المعدل الزمني المستغرق للمكالمات الواردة 79 ثانية، لافتة إلى أن الهيئة تهدف إلى توفير خدمات سريعة ذات جوده عالية، لدعم منظومة النقل في الإمارة، من أجل تحسين جودة الحياة.

وأكدت أنه تتوافر 3 لغات «العربية والانجليزية والاردو» للرد على استفسارات الجمهور، مؤكدة أن هذا التنوع باللغات يأتي لضمان تمكين كافة فئات المجتمع، من خلال توفير وتلبية احتياجاتهم، والقدرة على التعامل مع متطلباتهم بالشكل الصحيح.

وأضافت رشا الشامسي، أن الهيئة تقدم كافه خدمات قسم علاقات المتعاملين من خلال تطبيق الواتساب، ويتم الرد على كافة الاستفسارات والطلبات طوال اليوم، ويمكن للمتعاملين والجمهور تقديم الملاحظات والمقترحات والشكاوى عن طريق مركز اتصال عجمان على الرقم 80070 أو الموقع الالكتروني.

وأشارت مدير عام هيئة النقل بعجمان بالندب، إلى إمكانية طلب مركبات أجرة عن طريق تطبيق «روت عجمان»، حيث يمكن للمتعامل حجز مركبات متنوعة حسب حاجته، كما يمكنه تحميل التطبيق والتسجيل وحجز وتخطيط الرحلات بخطوات سريعة وسهلة.

كما تتيح الهيئة للجمهور التمتع برفاهية التنقل من خلال خدمة «سواري ليموزين» ويمكن حجزها عن طريق الاتصال على رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة أو طلبها عن طريق تطبيق «روت».