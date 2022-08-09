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بلدية دبا الحصن تنظم «مهندس المستقبل»

بلدية دبا الحصن تنظم «مهندس المستقبل»
10 أغسطس 2022 01:45

دبا الحصن (الاتحاد)

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 نظمت بلدية مدينة دبا الحصن الدورة العاشرة من فعالية «مهندس المستقبل» المخصصة للأطفال من عمر 9 إلى 11 سنة، والتي شارك فيها 27 طفلاً وطفلة في مبنى البلدية، وذلك انطلاقاً من التزام البلدية بمسؤوليتها تجاه المجتمع الإماراتي، والتي تحرص على تطوير ومساعدة الطلبة في إيجاد تصور لمستقبلهم المهني وإكسابهم المهارة الفنية.
ومن جهته، قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن: إن فعالية «مهندس المستقبل» تعد إحدى المشاركات المجتمعية التي تقوم بها البلدية كبرنامج صيفي يستهدف طلاب وطالبات المدارس، وذلك للاستفادة من أوقات الفراغ لديهم، حيث تهدف الفعالية إلى تطوير مهارات المنتسبين وتعريفهم بالمجال الهندسي واختصاصات المهندسين المختلفة لدى البلدية، وكذلك تسليط الضوء على المشاريع الخدمية التي تقوم البلدية بالإشراف على تنفيذها.

بلدية دبا الحصن
مهندس المستقبل
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