676 فعالية وحملة من « الإمارات للخدمات الصحية»

دبي (الاتحاد)

تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحقيق نجاحات لافتة في مؤشرات الأداء تجاه تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، حيث تمكنت من تنظيم 676 فعالية على مستوى المنشآت الصحية التابعة لها بحلول النصف الأول من 2022، مقابل تنظيم 927 فعالية للعام 2021 الذي تفوقت خلاله على العدد المستهدف والبالغ 650 فعالية، محققة نسبة رضا تتجاوز 91 % للعام الثاني على التوالي، وذلك على مستوى جميع الفعاليات المنفّذة، التي يتم قياسها بشكل سنوي كنسبة إجمالية.

وحظيت الفعاليات والحملات والأنشطة الاتصالية التي نظمتها المؤسسة بتغطية إعلامية واسعة، أسهمت في تعزيز الهوية والحضور المؤسسي، لما تتضمنه من مواد مرئية خاصة، وأخبار وتقارير إعلامية حول كل ما يتعلق بها.

وقال راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية «يأتي نجاح المؤسسة في تنظيم هذا العدد من الفعاليات استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها على صعيد الفعاليات خلال عام 2021، وترجمة لجهود جميع الكوادر الوظيفية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة ودور المؤسسة على المستويات كافة. وأكد آل علي أن بيئة العمل المؤسسي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وقادت إلى تجاوز العدد المستهدف من الفعاليات خلال العام الماضي.

وأوضحت خلود العبيدلي رئيس قسم الفعاليات والاتصال الاستراتيجي بالمؤسسة، أن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة تستند إلى تعزيز دور الفعاليات واستدامة تنظيمها، نظراً لدورها البارز في تطوير بيئة العمل وتحقيق أهدافها برفع الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن تنظيم المؤتمرات والفعاليات يعد من الطرق المبتكرة لإيصال رؤى ورسائل المؤسسة.

باقة من الفعاليات

تميزت الفعاليات البارزة التي أطلقتها المؤسسة بالتنوع حيث تمثلت بفعاليات حضورية وافتراضية وهجينة، وتضمنت الأنشطة الصحية، والبيئية، والثقافية، والاجتماعية، والوطنية، والخيرية، والتطوعية، والسعادة والإيجابية وغيرها، واستهدفت مختلف أفراد المجتمع ومنهم كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأمهات، والأطفال، والموظفين، والمرضى، والفئات المساندة. وتعتبر حملات التبرع بالدم من أكثر الفعاليات نجاحاً وأثراً، إذ بلغ عددها 242 حملة، شارك فيها 10.857 آلاف متبرعاً بالدم خلال النصف الأول من 2022، و11.952 ألف طلب تبرع بالدم، كما تبرز أهمية الحملات من خلال تنظيم البرنامج التكريمي السنوي للمتبرعين بالدم والجهات الداعمة بحضور ما يزيد عن 70 شخصاً، كما يشهد البرنامج تنفيذ مبادرة سفراء التبرع بالدم من خلال التعاون مع الشخصيات المؤثرة لاستقطاب المتبرعين الجدد والاستمرارية في التبرع.