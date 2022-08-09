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إطلاق حملة «بطلات بالوردي» لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي

إطلاق حملة «بطلات بالوردي» لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي
10 أغسطس 2022 01:45

دبي (الاتحاد)

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شهدت كل من جمعية الإمارات للأورام وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، أمس، إطلاق حملة «بطلات بالوردي» التي تتبناها شركة نوفارتس، حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وضمان الارتقاء بجودة حياةٍ أفضل للسيدات في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وذكر البروفيسور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، أن دولة الإمارات سجلت خلال عام 2020 إصابات جديدة بسرطان الثدي بلغت 1030 حالة، ليصل إجمالي الإصابات الجديدة في الدولة إلى أكثر من 4.800 إصابة. مشيراً إلى أنه من الضروري العمل معاً من أجل تحسين التوعية في مجال الصحة العامة حول الوقاية من سرطان الثدي والكشف المبكر عنه وكيفية تشخيصه وعلاجه من خلال مبادرات مثل حملة بطلات بالوردي.
ومن جانبها، صرحت الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان قائلة: «يعدّ سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً وانتشاراً في الإمارات، إذ يشكّل خُمس إجمالي حالات السرطان في الدولة، مع تزايد أعداد المصابين بشكل مستمر. ويدفعنا هذا الواقع إلى السعي لإحداث تغييرٍ جذري وواسع النطاق في طريقة تعاملنا مع هذا المرض داخل الدولة، وذلك عن طريق تعزيز الفحوصات المبكرة، ومواصلة الالتزام بتحسين حياة المرضى والمحافظة عليها».

 

سرطان الثدي
جمعية الإمارات للأورام
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
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