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ضبط 3.7 كيلوجرام «ماريجوانا» مع مسافر في مطار دبي

المخدرات المضبوطة كانت مخبأة في قطع الغيار (وام)
10 أغسطس 2022 01:45

دبي (وام)

 تمكن ضباط تفتيش جمارك دبي في مطار دبي الدولي مبنى«1» من ضبط 3.7 كيلوجرامات من عشبة الماريجوانا المخدرة، حاول مسافر قادم من إحدى الدول الإفريقية تهريبها إلى داخل الدولة، عبر إخفاء المواد المخدرة في قطع غيار السيارات «فلاتر» وذلك للتمويه، لكن مفتشي الجمارك تمكنوا من الكشف عن عملية التهريب. وتبين خلال مرور قطع غيار السيارات الخاصة بالمسافر عبر أجهزة الأشعة السينية، وجود كثافة في إحداها، وبكفاءة الاشتباه لدى مفتش الجمارك تم اللجوء إلى التفيش اليدوي للقطعة المذكورة وتفكيكها فتبين وجود لفات صغيرة مخبأة بطريقة فنية وتم فحصها عبر جهاز كشف المخدرات وتبين أنها عشبة الماريجوانا وتم إحالة المشتبه فيه إلى الجهات المختصة. 
وقال خالد أحمد مدير أول إدارة عمليات المسافرين مبنى«المطار رقم1»، إن الدائرة تتبني سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات الذكية المتطورة للتصدي لكافة محاولات التهريب، تماشياً مع استراتيجيتها 2021 - 2026، من خلال تحديث وتطوير أنظمتها وبرامجها الخاصة بعمليات التفتيش، حيث يتم تزويد المراكز الجمركية بأحدث أجهزة التفتيش، مشيراً إلى كفاءة مفتشي الجمارك وقيامهم بواجبهم في حماية أمن المنافذ من دخول المواد الممنوعة حفاظاً على المجتمع وأفراده من انتشار تلك الآفات.

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أنظمة ذكية
أشار مدير أول إدارة عمليات المسافرين لمبنى1 إلى أنظمة الضبط الذكية، والتي تُزود بها المنافذ الجمركية والمساهمة بشكل مباشر في ضبط العديد من قضايا تهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة للمفتشين، والتي تساعدهم على كشف حيل المهربين والتعرف على طرق التهريب الحديثة وكشفها، من خلال تفتيش الحقائب بواسطة أجهزة التفتيش بالأشعة السينية وتحديد الحقائب المشبوهة.

 

مطار دبي الدولي
الماريجوانا
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