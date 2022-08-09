شرطة دبي تشارك في فعاليات «المعسكرات الصيفية»

دبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية في فعاليات مبادرة «المعسكرات الصيفية»، في نادي النصر الثقافي الرياضي، وتستمر المبادرة 4 أيام.

وأكد العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس مبادرة الروح الإيجابية، أن مشاركتنا في مبادرة «المعسكرات الصيفية» التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع الأندية الرياضية، تهدف إلى توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان استمتاعهم في أجواء تسودها الصداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعاليات تجمعهم مع الأسر وأصحاب الهمم.

وقال الرائد عبدالله طارش العميمي، منسق مبادرة «التزامكم سعادة»، إن المبادرة تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، في عامها الخامس على التوالي، وتهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مؤكداً أن المشاركة تأتي بهدف تعريف الناشئة وتوعيتهم بالاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس الرسائل الإيجابية والتثقيفية بين جميع أطراف اللعبة.