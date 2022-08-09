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جاهزية «المهام الخاصة» في شرطة الشارقة

جاهزية «المهام الخاصة» في شرطة الشارقة
10 أغسطس 2022 01:45

الشارقة (الاتحاد)

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 أكد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، ‏على أهمية الرؤى والخطط المستقبلية الأمنية الواضحة، التي ترفع من الأداء ‏وجاهزية القطاع الأمني في مختلف المجالات، تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطلاع على آلية سير العمل في إدارة المهام الخاصة، ضمن منظومة التفتيش السنوي للإدارات الشرطية التي تهدف إلى الوقوف على مستجدات العمل الأمني والشرطي، بحضور العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والعقيد طارق  المدفع مدير إدارة الاستراتيجة وتطوير ‏الأداء. وبدأت الجولة بتفقد الطابور العسكري، تلاه تفقد المركبات والآليات والأسلحة والمعدات العسكرية، والأجهزة المتطورة ‏التي تستخدمها إدارة المهام الخاصة في أداء مهامها الميدانية، إلى جانب التجهيزات الفنية ‏والتكتيكية والتقنيات المستخدمة في مجالات ‏العمل الشرطي والأمني. واطلع العميد ابن عامر، على إنجازات إدارة المهام الخاصة والمبادرات التي قامت بتنفيذها خلال العام الماضي، ‏واستمع إلى شرح مفصل عن المشاريع والبرامج التدريبية للعاملين والمهام المسندة إليهم وخطط الإدارة للعام الجاري 2022‏‎، كما اطلع على معرض ابتكارات إدارة المهام، وما يتضمنه من ابتكارات مطبقة منها مركبة المعدات والتجهيزات المتنقلة، وأنظمة الرماية في الظلام الدامس، وحقيبة واقي الرصاص المبتكرة.

الشارقة
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