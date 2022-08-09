شرطة دبي تطلق أول دبلوم لغة إشارة للعنصر النسائي

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع المجلس النسائي لشرطة دبي، أول دبلوم مُتخصص في لغة الإشارة للعنصر النسائي، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن في التواصل وتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، وبما يتماشى مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، الهادفة إلى أن تكون إمارة دبي بالكامل مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وافتتح العقيد محمد عتيق مدير إدارة مركز التدريب في الإدارة العامة للتدريب، بحضور الرائد خبير عنود السعدي رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، فعاليات أولى دورات الدبلوم في مركز دبي لأمن الطيران المدني، بحضور موظفي شرطة دبي والمشاركات في الدورة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد العقيد عتيق أن فعاليات الدبلوم يتم تنفيذها بمتابعة من العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، بهدف تأهيل عناصر نسائية قادرة على استخدام لغة الإشارة في مختلف أماكن عملهن في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأثناء تواجدهن في العمل الميداني خلال المهام الشرطية، مشيراً إلى أن الدبلوم يساهم في تعزيز التوجهات الحكومية في إمارة دبي، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في توفير كافة الخدمات لأصحاب الهمم، سواء كانت ذكية أو عبر الكوادر البشرية المؤهلة متى ما تطلب الأمر ذلك.

ولفت العقيد عتيق إلى أن تنفيذ دبلوم لغة الإشارة للعنصر النسائي جاء بعد النجاح الذي حققه فريق مترجمي لغة الإشارة في شرطة دبي في «إكسبو 2020 دبي»، واستطاعوا على مدار 6 أشهر من مساعدة أصحاب الهمم ورسم البسمة على شفاههم، من خلال الخدمات النوعية التي قدموها لهم، سواء بالترجمة الفورية أو المساعدة في تلبية احتياجاتهم، أو حتى تحقيق أمنياتهم، وهو ما كان له أثر إيجابي على أفراد المجتمع.