تأهيل 23 منتسباً في إطفاء حرائق تحطم الطائرات

أبوظبي (الاتحاد

تأهل 23 منتسباً في دورة تدريبية متخصصة حول مكافحة حرائق تحطم الطائرات نفذتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن استراتيجيتها في رفع كفاءة الكوادر العاملة لديها ، وتعزيز مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدولة.

وأشاد العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في الهيئة بالتعاون القائم مع السفارة الفرنسية لدى الدولة، وبمشاركة خبيرين فرنسيين في تنفيذ الدورة نظرياً وعملياً وعرض التجارب التي تسهم في صقل مهارات المنتسبين.

واكد على اهتمام الهيئة بمواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجالات التدريب الحديث بما يسهم في رفع مستوى ومهارات المنتسبين في تطبيق احدث البرامج والأنشطة التدريبية التي تواكب المعايير العالمية بما ينعكس إيجابيا على الارتقاء بمسيرة العمل في الهيئة، من خلال عقد مثل هذه الدورات، مشيراً إلى ان الدورة قدمت فكرة جيدة للمنتسبين حول التجربة الفرنسية في مواجهة هذه النوعية من الحرائق بتقنيات وأليات متطورة عالمياً.

ولفتت العقيد دكتور ميثه محمد الدرعي مدير إدارة التدريب خلال افتتاح الدورة إلى اهتمام الهيئة بالحفاظ على مسيرة الريادة وتحقيق أهداف التدريب في الاعتماد على كوادر وطنية مدربة ومؤهلة في كافة المجالات، وذكرت أن الدورة ركزت على إكساب المتدربين الخبرات العملية التي تؤهلهم في التعامل مع هذه النوعية من الحرائق وتضمنت تدريبات نظرية في التعرف على حوادث كوارث الطائرات ومحاضرات وجلسات نقاشية حول جانب التطبيقات العملية على مكافحة حرائق مفترضة للطائرات.