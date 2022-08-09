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شرطة أبوظبي تنفذ تمرين «تحديد هوية الضحايا»

التمرين ركز على التعامل مع الجثث مجهولة الهوية (من المصدر)
10 أغسطس 2022 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تمريناً لرفع الجاهزية حول تحديد هوية ضحايا الكوارث مع الشركاء في إمارة أبوظبي بهدف قياس منظومة الاستجابة وتطوير الإجراءات العملياتية.
وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية أن التمرين يهدف إلى تنمية القدرات ورفع الكفاءة الفنية وتحديد الأدوار والمسؤوليات لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث. وذكر العقيد مصبح محمد الكعبي رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بأن الهدف الرئيسي هو قياس أداء المنظومة ككل وزيادة تبادل الخبرات الميدانية مع الشركاء لفهم الأدوار والمسؤوليات بينهم.
وأشار إلى أن التمرين ركز على معالجة الصعوبات في عمليات التخطيط وكيفية الاستجابة والتعامل مع الجثث مجهولة الهوية والتعريف بمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث وتبادل الأفكار والمقترحات حول أفضل الطرق التي تسهم في أداء المهام بسرعة استجابة وفقاً للمعايير المعتمدة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
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