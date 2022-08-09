1646 سائق مركبة استرجعوا رخص القيادة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استرجع 1646 سائق مركبة من السائقين المسجلة بحقهم نقاطٌ مروريةٌ في إمارة أبوظبي، رخص القيادة، بعد استفادتهم من 971 دورة لتخفيض النقاط المرورية خلال عام 2021 والنصف الأول من عام 2022 والتي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المرورية للسائقين الذين سُجلت بحقهم نقاط مرورية جراء المخالفات التي قاموا بارتكابها، وتعديل سلوكياتهم، والحد من الحوادث المرورية. واستفاد 435 سائقاً من خدمة تخفيض النقاط المرورية خلال عام 2021 والنصف الأول من العام الجاري 2022 من خلال تنفيذ 342 دورة على مستوى إمارة أبوظبي، وعلاوة على ذلك تم تنفيذ 21 دورة لبرنامج الشاحنات الثقيلة في عام 2021 و15 دورة للبرنامج ذاته خلال النصف الأول من عام 2022.

ودعت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، السائقين الراغبين في خفض النقاط المرورية للاستفادة من خدمة تتوافر لهم مرة واحدة سنوياً للسائقين ممن وصلوا إلى عدد (8 نقاط مرورية ولم يبلغوا الحد التراكمي 23 نقطة مرورية)، وذلك لتجنب تراكم النقاط المرورية، وبالتالي لتفادي سحب رخصة القيادة في حال بلوغ الحد التراكمي 24 نقطة.

وقال العقيد أحمد جمعة مطر الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، إن برنامج تخفيض النقاط المرورية يركز على ثلاث مجموعات، هم السائقون الذين تجاوزت نقاطهم المرورية 24 نقطة لثلاث مرات متتالية، والسائقون الذين يرغبون في تخفيض النقاط المرورية البالغة ثماني (8) نقاط، ولم يبلغوا الحد التراكمي 24 نقطة بحيث لا يستفيد السائق من هذه الخدمة سوى مرة واحدة سنوياً، والسائقون حملة رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة) الذين تم سحب رخصهم للمرة الأولى، إذ يمكنهم الاستفادة من برامج النقاط المرورية إذا بلغ السائق المخالف الحد التراكمي، وفق ما هو معمول به.

أحمد جمعة الخييلي

وتوضيحاً للمجموعات الثلاث المستفيدة، ذكر الخييلي أن نظام تخفيض النقاط المرورية، يوفر ثلاثة برامج، تتيح الفرصة لمرتكبي المخالفات المرورية لمراجعة سلوكياتهم والالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، إذ يستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة ومسجلة بحقه نقاطٌ مرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة في العام لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط عند اجتياز الدورة، ويستفيد من البرنامج الثاني السائقون الذين تجاوزوا الحد التراكمي للنقاط المرورية 24 نقطة من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة من الرخص الدائمة، ويجوز الاستفادة من هذا البرنامج لأصحاب الرخص المؤقتة مرة واحدة خلال فترة التجربة، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن حجزها، ومن شروط ذلك التسجيل في البرنامج ومراجعة السائق المخالف لمديرية المرور والدوريات، ودفع المخالفة، ويتم إعفاؤها من الحجز بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.

وحث السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.

ولفت إلى أن الإدارة نفذت العديد من البرامج باللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والآسيوية، لتأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور، من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة، بالإضافة إلى برامج النقاط المرورية لأصحاب الهمم وبلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، وذلك لتطوير سبل الرعاية والتأهيل لهم وفق أفضل الممارسات العالمية، ولتمكينهم ودمجهم ببقية فئات المجتمع على مختلف الأصعدة. وأشار إلى الاستمرار في عقد دورات البرنامج عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أبوظبي والظفرة والعين، مع توفير خدمات الرد على استفسارات المراجعين، وتسجيل الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية، بما يعزز من الارتقاء بمفهوم التواصل مع الجمهور من خلال اتصالهم هاتفياً على رقم بدالة عونك المباشر (8003333).

خدمة جديدة لتقسيط رسوم دورات برامج «النقاط المرورية»

دعت شرطة أبوظبي السائقين المنتسبين لدورات خفض النقاط المرورية للاستفادة من خدمتها الجديدة لتقسيط رسوم دورات البرامج من دون فوائد أو أرباح، موضحة أن ذلك يأتي بالشراكة الاستراتيجية مع خمسة بنوك على تقسيط الرسوم باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة عنها، موضحة أنها تأتي بهدف تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين.

وللاستفادة من الخدمة، يجب أن يكون المتعامل حاصلاً على بطاقة ائتمان، بطاقة مغطاة، صادرة من البنوك الخمسة وهي «بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي»، والاتصال مباشرة بأحد البنوك التي تقدم الخدمة لتوضيح آليتها في عملية التقسيط. وتتيح الخدمة دفع الرسوم عبر مراكز الخدمة التابعة لإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بنظام التقسيط دون احتساب أي فوائد على المستفيدين في «أبوظبي - العين والظفرة». وتهدف إلى وضع التسهيلات للسائقين لتقسيط المبالغ بيسر، وسرعة إجراءات التحاقهم بدورات برامج النقاط المرورية في أبوظبي والعين والظفرة. ووفقاً لآلية التقسيط، فبالإمكان دفع مبلغ التسجيل 800 درهم لبرنامج تخفيض النقاط المرورية على دفعات بالتنسيق مع البنوك، ودفع مبلغ 2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة، وكذلك 2400 درهم بالنسبة لسائقي المركبات الثقيلة، وذلك على أقساط مالية ميسرة. وأشارت إلى أن خطوات التقسيط تتم أولاً من خلال مراجعة أحد البنوك المذكورة، وثانياً: التقدم لمراكز الخدمة في مصفح والعين والظفرة، وثالثاً: التسجيل والقبول، ورابعاً: دفع الرسوم باستخدام بطاقة الائتمان، وخامساً: حضور الدورة، وسادساً: تسديد القيود.

تعزيز سلامة السائقين عبر محاضرات توعية (من المصدر)

توعية سائقي دراجات «توصيل الطلبات» ببرامج النقاط المرورية

نظمت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، محاضرة توعوية لسائقي دراجات شركة طلبات في مدينة العين حول النقاط المرورية وتحسين سلوكيات قائدي الدراجات النارية. وأوضح مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز سلامة هذه الفئة من مستخدمي الطريق من خلال محاضرة توعوية، ركزت على توضيح مسببات الحوادث، كالانشغال أثناء القيادة، والسرعة الزائدة.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع، مؤكداً استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة «كوفيد- 19»، ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتم إلقاء الورشة من قبل المحاضرين الأكفاء بشرطة أبوظبي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وضرورة التقيد بالسرعات المحددة وتفادي الحوادث وحث سائقي دراجات شركة طلبات على الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. ويركز برنامج تخفيض النقاط المرورية على توعية السائقين بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات.

«نظام حاذر» ينبه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور

عين الكاميرا

6 نقاط مرورية بحق السائقين الذين لا يلتزمون بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، مع الغرامة 500 درهم، يرصدها نظام رادارات حاذر في أبوظبي بعد تفعيل الضبط الآلي للنظام والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة معابر المشاة ورصد مخالفات المركبات التي لا تسمح بإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لعبورهم.

وذكرت شرطة أبوظبي أن نظام حاذر ينبه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وبحسب النظام فإنه تتم مخالفة أي مركبة إذا لم تسمح بالعبور الكامل للمشاة في المناطق المخصصة لعبورهم، وتقوم الكاميرات المزود بها النظام بتصوير لوحات المركبات المخالفة.

تدشين دورات للغة الإشارة لأصحاب الهمم

أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أول برنامج لأصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع، ويعد الأول على مستوى الدولة في عام 2022 بلغة الإشارة، وتقديم الخدمة الماسية وتصميم تجارب مجتمعية تهدف لزيادة رضا وثقة المجتمع، واستمرت المبادرة من خلال مراحل عدة «إطلاق برنامج النقاط المرورية لأصحاب الهمم، جولات النقاط المرورية بلغة الإشارة، ومجلس الصم الرمضاني، وآخرها تنفيذ دورة تدريبية لأصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع»، وبلغ عدد المشاركين خلال مراحل المبادرة 165 مشاركاً من أصحاب الهمم. ومن أبرز المشاركات المجتمعية، مشاركة أكثر من 30 شخصاً من أصحاب الهمم من منتسبي شرطة أبوظبي وجمعية الإمارات للصم في تعريف أصحاب الهمم للصم وضعاف السمع ببرنامج النقاط المرورية المخصص لهم في أول دورة من نوعها على مستوى الدولة في برنامج النقاط المرورية لهذه الفئة، وبالتعاون مع مديرية المرور والدوريات، وجمعية الإمارات للصم، والمعنية بتقديم خدمات مجتمعية لفئة الصم في الإمارات، وتعزيز دورهم في المجتمع، وركزت على توعيتهم بخفض النقاط المرورية، وتعزيز دورهم في المواطنة الإيجابية.

وتأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي في دعم توجهات الحكومة، وبالمواءمة مع استراتيجية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي بالتركيز على توعية فئة الصم بثقافة النقاط المرورية والاهتمام بسلوكيات السائق الإيجابي. وشارك أصحاب الهمم خلال الدورة في تصميم الخدمات المستقبلية لفئة الصم، وحصر التحديات والأفكار، وتخصيص محور للإجابة عن تساؤلات السائقين من قبل المختصين.

10 نقاط مرورية لعدم التوقف عند مشاهدة إشارة قف

أوضحت شرطة أبوظبي أنه يتم تسجيل 10 نقاط مرورية وغرامة 1000 درهم بحق سائقي المركبات في حال عدم الالتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع «قف» بالحافلات المدرسية، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، والغرامة 500 درهم، و6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، وذلك وفقاً للبندين (90)، (91) من القرار رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.