الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خليفة الإنسانية» ترسل مساعدات غذائية وطبية إلى السودان

«خليفة الإنسانية» ترسل مساعدات غذائية وطبية إلى السودان
9 أغسطس 2022 19:27

 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية إغاثة عاجلة شملت مساعدات غذائية وطبية إلى السودان الشقيق، تحتوي على 380 طنا من المواد الغذائية الأساسية و 4.5 طن من الأدوية، مخصصة للمتأثرين والنازحين بولايات دارفور.
وبالإضافة الى المساعدات الغذائية والطبية تم البدء بحفر عدد 8 آبار لاستخراج المياه الصالحة للشرب، 4 منها في شرق دارفور و 4 في غرب دارفور.
 وشملت المساعدات الغذائية مواد أساسية مثل الأرز والطحين والسكر والحليب والشاي والعدس، بالإضافة إلى منتجات للعناية الشخصية. وقالت المؤسسة إن الاستمرار في تسيير المساعدات الغذائية والطبية إلى السودان، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وحرص دولة الإمارات على مواصلة تقديم الإغاثة لآلاف النازحين الفارين من النزاع القبلي بولاية غربي دارفور .

أخبار ذات صلة
«الهلال الأحمر» يحتفي بأبطال «جو جيتسو الإمارات»
«السيادة السوداني»: ملتزمون بالتصدي للإرهاب
المصدر: وام
مؤسسة خليفة الإنسانية
الهلال الأحمر الإماراتي
خليفة الإنسانية
مجلس السيادة السوداني
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©