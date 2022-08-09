الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:20 والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:06 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:52 والمد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.