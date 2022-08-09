الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 أغسطس 2022 17:03

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

أخبار ذات صلة
طقس حار وغائم جزئياً
الشارقة.. جهود مكثفة وطوارئ قصوى تصدت لتداعيات الحالة الجوية

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:20  والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:06 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:52 والمد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

المصدر: وام
الطقس في الإمارات
الطقس
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©