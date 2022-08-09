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بلدية أبوظبي تنظم حملة على مواقع البناء والإنشاء للتأكد من تطبيق معايير السلامة

بلدية أبوظبي تنظم حملة على مواقع البناء والإنشاء للتأكد من تطبيق معايير السلامة
9 أغسطس 2022 16:57

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية استهدفت التأكد من التزام الاستشاريين والمقاولين بنظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنيــة، ومدى تطبيقهم القوانين والتعاميم الصادرة بشأن معايير السلامة في المواقع الإنشائية.

وأكدت البلدية ضمن هذا الإطار أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية، وتفادي الحوادث الخاصة بفترات الصيف ومراعاة الاحتياط بشأن الحرائق، والالتزام بمتطلبات استراحات العمال، وتطبيق اللوائح الخاصة بالسلامة في الحر.

وشملت الحملة جميع المناطق ومنها جزيرة أبوظبي، ومنطقة ربدان، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومدينة الرياض، وشاطئ الراحة، والشهامة، وياس، والسعديات، وكافة المناطق الأخرى التي تضم مواقع إنشائية ومشاريع.

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على الصعيد ذاته أسفرت الحملة عن زيارة 466 موقعاً إنشائياً، وتوعية 302 موقع بمتطلبات السلامة وبيئة العمل التي تحقق الأمن والسلامة لجميع العاملين، كما تم توجيه 155 إنذاراً للمواقع التي لم تلتزم بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة، وتحرير 9 مخالفات للشركات التي رصدت الحملة في مواقعها الإنشائية تجاوزات تتعلق بسلامة بيئة العمل.

وحثت الحملة جميع المسؤولين في المواقع الإنشائية على حتمية وأهمية التقيد التام والصارم بكل المتطلبات التي تعزز صحة وسلامة العمال، وتحقق السلامة للبيئة المحيطة بالمواقع الإنشائية، وذلك حفاظاً على حياة وصحة العمال وجميع أفراد المجتمع.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة وسلسلة الحملات التي تنظمها بلدية مدينة أبوظبي على مدار السنة تعبر عن التزامها بحماية العمال والمجتمع وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلديـة مدينة أبوظبي ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء. كما تحرص البلدية على رفع مستوى الوعي والتثقيف في قطاع البناء والإنشاء، وتقوم لتحقيق هذا الهدف بتنظيم العديد من ورش العمل التدريبية التوعوية على مدار العام، ومساعدة الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء على تطوير أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة الخاصة بها بما يتطابق مع معايير ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في أبوظبي.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
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