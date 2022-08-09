محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. تناول الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم التنمية في البلدين الصديقين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة.

وقد عبر دولة شهباز شريف، خلال الاتصال، عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات لبلاده على المستوى الاقتصادي والتنموي، مشيداً بالتطور الإيجابي في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ومن جانبه نوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالعلاقات الإماراتية-الباكستانية التاريخية، وتمنى لباكستان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.