الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات
9 أغسطس 2022 14:58

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة حيازة مطبوعات أو رسومات تدعو إلى ارتكاب جرائم المخدرات.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسومات أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
ثاني الزيودي: خلق فرص جديدة للتعاون مع كولومبيا

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة مما ورد في الفقرة السابقة. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المضبوطات.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وام
الإمارات
النيابة العامة
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©