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حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية

حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
9 أغسطس 2022 14:49

 استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفداً من جامعة إكستر البريطانية، وذلك في جامعة خورفكان.

ورحب سموه بالوفد الزائر، مشيراً إلى التعاون المثمر بين إمارة الشارقة ومؤسساتها التعليمية والأكاديمية والتربوية مع مختلف الجامعات البريطانية ومن بينها جامعة إكستر العريقة، مما يعكس حرص جامعات الإمارة في مناطقها المختلفة، على التواصل العلمي وتطوير تجربتها في طرح البرامج المتقدمة والمتعلقة بالبيئة والدراسات المستقبلية. وتناول اللقاء التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية بين جامعتي خورفكان وإكستر في عدد من المجالات العلمية ومن بينها تخصص علوم البحار الذي يعتبر أحد التخصصات الحديثة والرائدة التي تقدمها الجامعة للطلبة، إلى جانب البرامج الهندسية والأدبية الأخرى التي ستسهم في تطوير التعليم بالمنطقة، وإكمال ما تعمل عليه الإمارة في نشر وتوفير التعليم الجامعي النوعي.

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وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة، برفقة الوفد الزائر، في أرجاء جامعة خورفكان، للتعرف على ما تضمه من مرافق متنوعة تتناسب مع البيئة الأكاديمية والبحثية التي توفرها للطلبة والأساتذة والبرامج التي تطرحها الجامعة.

وتعرف سموه على نموذج لمختبرات الحاسوب بالجامعة، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما يضمه المختبر وأنواع الأجهزة التي يضمها، وما يقدمه المختبر من خدمات متنوعة للطلبة من مختلف الكليات بالجامعة. كما اطلع سموه على نموذج لمعامل الفيزياء، وتعرف على إمكانيات المعمل في توفير الفرص التعليمية التي يحتاجها الباحثون والطلبة لإجراء التجارب ومتابعة الأبحاث والدراسات العلمية، وذلك في إطار الاهتمام بالبحث العلمي في مختلف العلوم.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
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