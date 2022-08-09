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"الطاقة والبنية التحتية" تعلن فتح عدد من بوابات السدود وتدعو إلى الالتزام بتعليمات السلامة

"الطاقة والبنية التحتية" تعلن فتح عدد من بوابات السدود وتدعو إلى الالتزام بتعليمات السلامة
9 أغسطس 2022 14:55

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، عن فتح بوابات عدد من السدود وتشمل سد الوريعة في الفجيرة وسد شوكة الرئيسي، وصفني، وبراق، والعجيلي، وعشواني 1، وممدوح في رأس الخيمة.

ونظراً لجريان هذه المياه في الأودية، ندعو الجمهور والقاطنين بالقرب من السدود والأودية والالتزام بتعليمات السلامة.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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