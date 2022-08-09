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«مليون درهم» لـ «إسلامية دبي» من «إيفكو»

«مليون درهم» لـ «إسلامية دبي» من «إيفكو»
9 أغسطس 2022 14:02

تلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي زكاة مال بمبلغ مليون درهم من شركة "إيفكو" خلال زيارتهم للدائرة وذلك لصرفها على مستحقي الزكاة وفق المصارف الشرعية ودعماً للأعمال والمشاريع الخيرية والإنسانية التي تقيمها.

واستقبل الوفد الزائر - الذي ضم عبدالغني عبدالله مدير عام شركة إيفكو - أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة.

وقال أحمد المهيري إن هذه المبالغ المجمعة من الزكاة من الشركات والأفراد سيتم توزيعها على الفئات المستحقة حسب مصارفها الشرعية ثم وفقا للوائح والنظم المتبعة في الدائرة .. موجها شكره للمسؤولين في شركة "إيفكو" على مساهمتهم التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية هذه الأعمال الخيرية وتفهمهم لضرورة دعم العمل الخيري والإنساني.

وأشاد عبدالغني عبدالله المدير العام لشركة "إيفكو" بالدور الذي تضطلع به الدائرة في المجتمع ومساهمتها المتميزة في مساعدة كل من المواطنين والمقيمين.. مشيرا إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تتمتع بمصداقية عالمية ولها صدى إعلامي طيب في دعم مجالات العمل الخيرى داخل وخارج الدولة.

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المصدر: وام
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