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محمد الشرقي يطلع على مشاريع «الشؤون الإسلامية»

محمد الشرقي لدى استقباله محمد مطر الكعبي (وام)
9 أغسطس 2022 01:33

أم القيوين (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والوفد المرافق. واطلع سموه خلال اللقاء على الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأهم المشاريع التي تعمل عليها، كما تم استعراض الأهداف الحالية والمستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها في ضوء توجهات الدولة في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود التي تبذلها الهيئة في رفع الوعي الديني وتعزيز مبادئ ومفاهيم الثقافة الإسلامية في المجتمع. وتقدم الدكتور محمد الكعبي والوفد المرافق له إلى سمو ولي عهد الفجيرة بالشكر والامتنان على الاستقبال، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل في المشاريع المجتمعية والخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الشؤون الإسلامية
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