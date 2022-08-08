إقبال على «الرياضات البحرية» في «أبوظبي الدولي للصيد»

أبوظبي (الاتحاد)

يُعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حدثاً سنوياً مميزاً لعُشّاق الأنشطة والفعاليات البحرية، وتعزيز ممارسة الرياضات التنافسية بمختلف أنواعها بشكل مُستدام. ويتوافد عُشّاق صيد الأسماك والرياضات البحرية، سنوياً لحضور فعاليات المعرض لاكتشاف أحدث أدوات الصيد، مُعدّات التزلج على الماء وركوب الأمواج، الغوص، التجديف والتزلج الهوائي، القوارب والدراجات المائية، وغيرها من مُستلزمات الرحلات البحرية.

وتمتاز الدورة الجديدة من معرض أبوظبي للصيد، بزيادة ملحوظة في عدد العارضين والعلامات التجارية في قطاع «مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية» سعياً لتلبية اهتمامات شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمتخصصين على حدّ سواء، واستقطاب شرائح جديدة من المُهتمين بهذه الأنشطة الشيّقة.

وتُقام الدورة القادمة ال 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة- أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، الراعي الفضي شركة Q Properties للعقارات، شريك تجربة الزائر كل من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، ومجموعة العربة الفاخرة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ويُعدّ المعرض، وهو أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فرصة مهمة لتسليط الضوء على العلامات التجارية للشركات المشاركة وزيادة ولاء العملاء عبر حملات تسويقية وترويجية واسعة، ويعتبره الكثير من العارضين المتخصصين الطريقة الأنسب لجذب الجمهور وترويج الصناعات المستهدفة.

وقد أعربت العديد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة المُعدّات البحرية، عن حماسها الكبير بالمشاركة، مُشيرين إلى أنّ وجودهم في معرض أبوظبي أصبح حاجة أساسية للترويج لعلاماتهم التجارية، حيث يمثل الحدث فرصة كبيرة للتعريف بالمنتجات الجديدة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

ويجمع معرض أبوظبي الكثير من فئات الجمهور معاً من مالكي القوارب إلى هواة التخييم، بالإضافة إلى الصيادين والهواة في مجال الرياضات الأخرى المماثلة. ولدى هذه الفئات من الجمهور متطلبات مختلفة تشمل صناديق تجميد الأسماك ومُستلزمات الإسعافات الأولية وكافة تجهيزات التخييم لرحلات الصيد البحري.

كما تشمل معروضات قطاع «مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية»، قضبان وصنارات صيد الأسماك، طعوم الصيد، خطافات الصيد، المجاذيف، قوارب التحكم عن بعد، الدراجات المائية، والدراجات البخارية البحرية.

105 آلاف زائر

من المتوقع كذلك مُشاركة العديد من الأندية البحرية والجمعيات والمُصنّعين ومنتجي معدات صيد الأسماك وملحقاتها، والقوارب اليدوية والآلية وأدوات الرياضات المائية.

استقطبت النسخة الثامنة عشرة (أبوظبي 2021) أكثر من 105 آلاف زائر، وأقيمت على مساحة 50 ألف متر مربع بمشاركة ما يزيد على 680 عارضاً وعلامة تجارية من 44 دولة حرصت على عرض أحدث ابتكاراتها من خلال 11 قطاعاً متنوعاً.

ويضم المعرض 11 قطاعاً، هي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المُختصّة.