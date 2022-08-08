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الإمارات

رحيل عميد البرلمانيين الإماراتيين

علي جاسم (أرشيفية)
9 أغسطس 2022 01:33

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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ترك علي جاسم أحمد آل علي، عميد البرلمانيين الإماراتيين، بصمة في إنجازات المجلس الوطني الاتحادي على مدى 32 عاماً، أسهمت في خدمة الوطن والشعب، واستطاع خلال مسيرته البرلمانية، مناقشة الكثير من القضايا المهمة على الصعيد الوطني، وعلى المستوى الدولي.
وتولى علي جاسم الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، منصب مدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، وأسهم في تطويرها والارتقاء بخدماتها، وحقق من خلالها إنجازات، كما كانت له إسهامات في الأعمال الخيرية والتطوعية، ومشاركات وطنية واجتماعية في أم القيوين وبقية المناطق.
ويعتبر علي جاسم، أحد أبناء أم القيوين، وعلاقته بالأهالي طيبة، وله محبة عند المواطنين والمقيمين، خاصة كبار المواطنين، حيث يحرص دائماً على مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم، والحضور لمجالسهم، كما تتم استضافته في الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تتعلق بقضايا المواطنين وهمومهم، ويبحث عن الحلول والاقتراحات التي تساهم في تطوير الخدمات وتحسينها.
وقد أدى جمع غفير من المصلين، صلاة الجنازة على الفقيد، ظهر أمس في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين، وتداول مغردون ونشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خبر وفاته، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. 

المجلس الوطني الاتحادي
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