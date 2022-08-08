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نائب رئيس «تنفيذي أم القيوين» والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة  على جثمان علي جاسم آل علي

نائب رئيس «تنفيذي أم القيوين» والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة  على جثمان علي جاسم آل علي
9 أغسطس 2022 01:33

أم القيوين (وام)

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أدى الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، صلاة الجنازة ظهر أمس، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، على جثمان المغفور له علي جاسم أحمد آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية. كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وكبار المسؤولين والمواطنين بأم القيوين.

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