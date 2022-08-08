اختيار أفضل تطبيق ذكي داعم لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

حققت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال منجزاً جديداً بإدراج المجلس التنفيذي لحكومة دبي لتطبيق المؤسسة كأفضل تطبيق ذكي ضمن قائمة أفضل الجهات في نتائج تقييم الوصول التطبيقات الذكية الداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم 2021.

وجاء نجاح المؤسسة ثمرة لجهود كبيرة قدمت من خلالها محتوى إلكترونياً متميزاً تم تصميمه وتطويره على أيدي نخبة من الكفاءات العاملة في المؤسسة، ووفقاً لأعلى المعايير التطبيقات والذكية، حيث حقق المحتوى الإلكتروني جميع المتطلبات والمواصفات اللازمة التي تشترطها الجهات المعنية بالتطبيقات الذكية.

ونظمت المؤسسة حفل تكريم لجميع فرق العمل بكافة المجالات والفئات وحظي فريق تقنية المعلومات بتكريم خاص على دورهم المحوري في تعزيز واقعها الرقمي عبر توفير بيئة رقمية متطورة.

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة «يأتي اختيار المؤسسة ثمرة للجهود التي تبذلها ضمن مسيرتها التطويرية الهادفة إلى تحقيق نتائج ومنجزات تليق بمكانتها من خلال تكثيف العمل وتوظيف المكتسبات للوصول إلى مستويات غير مسبوقة في القيمة الابتكارية للمحتوى الإلكتروني، عبر تصميم منهجيات نوعية ومرنة قادرة على تعزيز وتطوير الواقع الرقمي لضمان تحقيق التنافسية والتفرد في جودة الخدمات الإلكترونية والذكية».

جهود

قالت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة ن المؤسسة تقود جهوداً كبيرة للاستثمار في كوادرها الفنية والتقنية بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الكفاءات البشرية، وتعزيز أدوات التواصل من خلال القنوات الإلكترونية التي تزخر بها، بالإضافة إلى تطوير مفاهيم الابتكار والريادة المؤسسية، لتحقيق منظومة خدمات إلكترونية ترتكز إلى الحلول الذكية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات، وتقود إلى استكمال سلسلة الإنجازات النوعية. من خلال تعزيز الروح الإبداعيّة والعقول الخلاّقة العاملة في المؤسسة انسجاماً مع توجهاتها الساعية إلى استدامة العمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، تسهم في تحقيق رؤى القيادة. وثمنت عطاء جميع الموظفين ووصفتهم بعماد المؤسسة لافتة إن الإنجازات الملموسة التي حققتها المؤسسة عبر السنوات الماضية على الصعيدين المحلي والدولي لم تأت من فراغ، بل نتيجة عطاء وجهد وتفان وكفاءة، ومثابرة الموظفين اللامحدودة في تحسين وتطوير الخدمات لكافة أفراد المجتمع المستهدفة.