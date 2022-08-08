«تريندز» يحتفي باختتام القسم النظري لـ«برنامج الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات باختتام القسم النظري من النسخة الثانية لبرنامج البحث العلمي للشباب، الذي عُقد في مقر «تريندز» بأبوظبي، وقدمه نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومركز تريندز، تحت إشراف إدارة التدريب والتطوير، وذلك في إطار خطة المركز الاستراتيجية وأهدافه لعام 2022.

وكرَّم «تريندز» المحاضرين من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وهم: الدكتور خالد سالم اليبهوني مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الذي قدم مساق «تاريخ الأديان»، واللواء عبدالرحيم مندي عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الذي حاضر في مساق «التسامح والتعايش»، والدكتورة وديمة الظاهري عضو هيئة التدريس في الجامعة، والتي درَّست مساق «إرث زايد».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: إن برنامج «البحث العلمي للشباب» في نسخته الثانية جاء ثمرة التعاون والشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين «تريندز» وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، مثمناً جهود الجامعة في إثراء الجانب النظري من البرنامج التدريبي، وموضحاً أن هذا التعاون أثمر عن تكاتف الجهود البحثية والأكاديمية لتخريج جيل من الباحثين الشباب القادرين على مواكبة التطورات والمستجدات الراهنة، واستشراف مسارات المستقبل.

مهارات معرفية

أكد الدكتور محمد العلي أن برنامج «البحث العلمي للشباب» يسعى إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين الشباب المتمرسين، ومساعدي الباحثين القادرين على إعداد أوراق بحثية ودراسات متكاملة تقوم على المنهجية العلمية الوازنة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من «مركز تريندز» و«جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»، مبيناً أن البرنامج يستهدف مخرجات تتمثل في امتلاك المتدربين القدرة على التعبير والكتابة، وبلورة الأفكار في ملخصات وتقارير، وتطوير المهارات المعرفية الأساسية في البحث العلمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش لدى الباحثين الشباب.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري حرص الجامعة على تعزيز شراكتها مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية في الدولة، لنشر المعارف والعلوم وإجراء الدراسات التي تساهم في تعزيز قدرة الشباب علمياً وأكاديمياً ومعرفياً، وقال إن برنامج البحث العلمي للشباب يأتي في إطار هذا النهج، ويساهم في إعداد جيل من الباحثين الشباب يمتلكون ناصية المعرفة، ويستشرفون المستقبل بأدواته الحديثة في البحث والاستقصاء والابداع والابتكار.

وأوضح محمد السالمي مدير إدارة التطوير والتدريب في «تريندز»، أن برنامج «البحث العلمي للشباب» في دورته الثانية يستمر تسعة أشهر وهو نتاج تعاون مثمر بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ويشمل مساقات تدريب عدة، منها: «منهجا البحث الاجتماعي النوعي والكمي وتقنياتهما، مساقات قضايا معاصرة، والتسامح والتعايش، وإرث زايد، وتاريخ الأديان»، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات جيل من الباحثين القادرين على كتابة أوراق بحثية قائمة على المنهجية العلمية في مختلف المجالات والتخصصات.