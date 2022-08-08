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تعزيز تجربة الموظف  في جلسة افتراضية

تعزيز تجربة الموظف  في جلسة افتراضية
9 أغسطس 2022 01:33

دبي(الاتحاد)- 

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عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الجلسة الافتراضية السابعة لنادي الموارد البشرية خلال عام 2022 تحت عنوان «تعزيز تجربة الموظف»، تابعها قرابة 300 شخص من منتسبي النادي من داخل الدولة وخارجها. وأكد تود برودي نائب رئيس شركة «تالنت آت وورك» أهمية تعزيز تجربة الموظفين المهنية والشخصية، وإِشراكهم بشكل أكبر في بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على مستويات سعادتهم وإنتاجيتهم، وبالتالي زيادة إنتاجية المؤسسات وتعزيز مستويات رضا المتعاملين.. مشيراً إلى أن المؤسسات العالمية باتت أكثر إدراكاً لأهمية تعزيز تجارب الموظفين. 
وشدد برودي على ضرورة إشراك الموظفين في اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية للمؤسسة، الأمر الذي سيمنحهم الثقة ويولد لديهم الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذه المؤسسة، وأن آراءهم مهمة وخبراتهم محل تقدير قيادة المؤسسة واهتمامها، وهو ما سيعزز لديهم مستويات الولاء المؤسسي ويرفع إنتاجيتهم بشكل كبير.
 يذكر أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في العام 2010 يعد نافذة تواصل فكري ومعرفي مهمة، تجمع تحت مظلتها الآلاف من المهتمين والمختصين بموضوعات الطرح والنقاش، سواء كانت في قضايا الموارد البشرية والخدمات المساندة أو القضايا العامة والمستجدة. ويعتبر النادي منصة تفاعلية تجمع المهتمين والمختصين بالموارد البشرية والخبراء وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز الأدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة.

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
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