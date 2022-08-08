31 أغسطس الموعد النهائي لطلبات «تحدي دبي للتنقل ذاتي القيادة»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن يوم 31 أغسطس الجاري الموعد النهائي للتسجيل في الدورة الثالثة لمسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» 2023. ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات الأكاديمية المحلية إلى التسجيل قبل حلول الموعد المحدد عبر الموقع www.sdcongress.com.. مشيرة إلى أن إجمالي جوائزها يبلغ 2.3 مليون دولار. وقال أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في الهيئة: إن إطلاق النسخة الثالثة من التحدي يأتي إثرَ النجاح الذي حققته الدورتان الأولى والثانية، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، وحرصها على تجسيد رؤية الحكومة بتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. وتحمل الدورة الثالثة من التحدي طابعاً تنافسياً جديداً للمشاركين في مجال «الحافلات ذاتية القيادة» الأمر الذي يؤكد حرص الهيئة على المضي في تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي والتوسع في استخدام تكنولوجيا النقل ذاتي القيادة على كافة المستويات.

وتم تخصيص مليوني دولار للشركات الرائدة و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، حيث بإمكان جميع الشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن فئة/الشركات الرائدة/ شريطة أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشأ أو محلياً، وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، أما بخصوص فئة «المؤسسات الأكاديمية المحلية» فهي تشمل جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في دولة الإمارات التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة وتعمل على تطوير نماذج ذات علاقة.