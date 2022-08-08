«مسبار الأمل» يرصد مجموعة من الملاحظات العلمية الجديدة

آمنة الكتبي (دبي)

رصد مسبار الأمل مجموعة من الملاحظات العلمية الجديدة الخاصة بالغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك ضمن رابع حزمة بيانات يصدرها مع 118.5 جيجا من البيانات التي تم التقاطها حديثًا. وبذلك يبلغ الحجم الإجمالي للبيانات الصادرة عن مسبار الأمل 688.5 جيجا. وأكد موقع «مشروع الإمارات لاستكشاف المریخ» أهمية الملاحظات الجديدة في دراسات الغلاف الجوي للمريخ. ووفقاً للموقع، فإن هذه البيانات ستساعد في تحسين الفهم لجو المريخ السفلي وكيفية تغيره طوال يوم المريخ والموسم والسنة.وتؤكّد البيانات التي جمعتها أجهزة مسبار الأمل خلال مهمته حول مدار المريخ بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022، مدى كفاءة وإمكانات هذه الأجهزة والأداء المُذهل الذي تقدمه.وتمت مشاركة الدفعة الرابعة من البيانات والمعلومات مع المجتمع العلمي والمهتمين بعلم الفلك في جميع أنحاء العالم، من خلال مركز البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع؛ حيث تصدر البيانات كل 3 أشهر بعد تصنيف جميع البيانات التي تجمعها الأجهزة العلمية لمسبار الأمل ومعالجتها من قبل الفريق، ويتولى مركز البيانات العلمية في مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية إعداد بيانات علمية خاصة بمشروع مسبار الأمل ويتم توزيعها على فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والمجتمع العلمي، إضافة إلى تسهيل استكشاف واستخدام البيانات العلمية، وحفظ كافة البيانات العلمية طوال مدة المهمة. ويعمل الفريق على إنشاء أرشيف لحفظ هذه البيانات بعد نهاية المهمة، وتشمل المخرجات العلمية القياسية التي سيعمل المركز على إنتاجها البيانات العلمية من المستوى الأول والثاني وهي البيانات التي سيتم نشرها لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء والمجتمع العلمي، كما يتلقى المركز بيانات المستوى صفر والبيانات الإضافية من مركز عمليات المهمة، ويعمل فريق تطوير الأجهزة العلمية على تطوير برنامج لمعالجة البيانات العلمية من المستوى صفر واستخلاص البيانات العلمية الموجزة وبيانات المستويين الأول والثاني حسب الحاجة.

تجسيد مرئي

يعمل مركز محمد بن راشد للفضاء على حفظ البيانات العلمية التي يتم استخلاصها طوال فترة المهمة، وإنشاء منصات يمكن من خلالها الوصول إلى البيانات العلمية وتحليل البيانات الأساسية وتوفير كافة البيانات من خلال أدوات التجسيد المرئي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الفريق العلمي التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وبعد انتهاء المهمة سينشئ المركز أرشيفاً للبيانات العامة ومنصة يمكن من خلالها الوصول إلى بيانات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ واستخدامها في المهمات المستقبلية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويستخدم هذا الفريق الإمكانيات والقدرات التشغيلية لبرنامج (OASIS-CC) في التحكم بالأجهزة العلمية وعملية الاستشعار عن بعد، كما يعمل على معايرة البيانات الناتجة، وإدارة بيانات ومؤشرات الأجهزة العلمية، والتأكد من تنفيذ الأمر المطلوب من المسبار، كما سيطور الفريق برنامجاً لمعالجة البيانات العلمية من المستوى صفر واستخلاص البيانات العلمية الموجزة وبيانات المستويين الأول والثاني بحسب الحاجة.