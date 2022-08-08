700 حالة تستفيد من خدمات «إيواء» خلال عامين

أبوظبي (وام)

أعلن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» - التابع لدائرة تنمية المجتمع - تقديم خدمات الوقاية والرعاية والتمكين لما يزيد على 740 حالة عنف وإيذاء واتجار بالبشر على مدى الـ 24 شهراً الماضية، حيث وصل عدد المستفيدين من خدماته إلى أكثر من 1000 حالة منذ إنشائه.

يأتي الإعلان بعد مرور عامين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتوسيع صلاحيات المركز لتشمل جميع حالات العنف والإيذاء في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى حالات الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، بعد أن كانت خدماته مقتصرة على رعاية وتأهيل وتمكين فئة الاتجار بالبشر فقط. وقالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، إن المركز يقدم حزمة متنوعة من الخدمات، ومنها خدمة الإبلاغ عن الحالات ويندرج تحتها الخط الساخن 800 SAVE/800 7283/ الذي استقبل نحو 900 مكالمة هاتفية على مدار الـ 12 شهراً الماضية، مشيرة إلى أن أغلب الاستفسارات عبر الخط الساخن تتعلق بالخدمات المقدمة وسبل دعم حالات العنف والآليات المتبعة لتوفير المأوى الآمن والمساعدات والرعاية الإنسانية المقدمة. وأوضحت أن المركز يقدم حالياً خدمات رئيسة تشمل الإبلاغ عن حالات العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، والإحالة، وتقديم الدعم والتأهيل الاجتماعي من قبل الاختصاصيين، والدعم النفسي الفردي والجماعي، والاستشارات والدعم القانوني، وعقد جلسات الاستشارات الأسرية لدعم الأسر في المشكلات المتعلقة بتربية الأبناء والخلافات الزوجية والعنف الأسري، والخدمات الاجتماعية، وتوفير مأوى مؤقت يلبي الاحتياجات الأساسية والفورية حسب تقييم الحالة. ونوهت إلى أن خدمة الاستشارات والدعم القانوني تحظى بأكبر عدد من المستفيدين، نظراً للأبعاد القانونية التي يمر بها أغلب ضحايا العنف، خاصة أن أغلب الحالات تعاني من غياب الوعي القانوني ومعرفة حقوقهم، مشيرة إلى أن جميع الخدمات تضمن سرية بيانات المستفيدين باستخدام أحدث أنظمة إدارة الحالة، فيما يتم التعاون مع منظومة شاملة من الجهات المعنية من أجل تقديم الخدمات بسلاسة. وحول اجتماع المركز مع العديد من الجهات الوطنية والمنظمات الدولية مؤخراً، قالت سارة شهيل إن المركز يعقد سلسلة اجتماعات متنوعة مع شتى الأطراف المعنية ليتباحث الإمكانيات وفرص التعاون المتاحة خلال الشهور والأعوام القادمة، واعتبرت أن هذه مرحلة ضرورية مع اتساع صلاحيات المركز، للتعريف بكل ما هو جديد، واستكشاف أقصى الإمكانيات، بينما يتم العمل معاً على التحضير للمبادرات وحملات التوعية وتطوير الخدمات وغيرها. ونوهت إلى أن المركز قام في سبيل تسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، منذ أيام لتقديم بطاقات تأمين ذات مزايا وتغطية أوسع لدى القطاع الصحي، كما تتيح شروط الاتفاقية في حد ذاتها أبواباً لتعزيز الفرص والحلول للحالات. وقالت: «مع استقبال حالات متنوعة من فئة الأطفال، عملت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مع المركز، مؤخراً، وقدمت الإرشاد والمعلومات القيّمة خلال عمله على تخصيص مأوى جديد للأطفال يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، حيث أسفر التعاون عن تصميم المبنى على النحو الذي يتيح للطفل الشعور بالأمان والحماية ووضع جميع الأدوات والتقنيات التي تساهم في تأهيله وتمكينه بكفاءة».

حالات الاتجار بالبشر

أفادت سارة شهيل بأن حالات الاتجار بالبشر بشكل عام تحظى بالتدخل الأولي الذي يشمل التقييم والفحص الطبي ووضع خطة الرعاية والتمكين بحسب كل حالة، إلى جانب خدمات المأوى الآمن والرعاية الطارئة والدعم الاجتماعي والقانوني والطبي والنفسي والتمكين من خلال التدريب المهني واكتساب المهارات، ثم الرعاية اللاحقة بعد الخروج من دور الإيواء من خلال تسهيل العودة الطوعية للوطن أو إيجاد وطن بديل والمتابعة والاطمئنان عليهم باستمرار وتقديم الدعم المالي إذا لزم، مشيرة إلى أن المركز يستقطب شبكة واسعة من الشركاء خلال عمله على كل حالة، من منظمات دولية وأجهزة أمنية، والقضاء، والسفارات والمدربين. وقالت إن الضحايا من الأطفال يحصلون على جميع الخدمات المذكورة، بالإضافة إلى برامج التعليم داخل المأوى وتوفير تربويين متخصصين أو دورات عبر الإنترنت، لتشجيعهم على مواصلة التعليم بعد المغادرة، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير أسر بديلة حال الحاجة. يذكر أن مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» تأسس عام 2008 ليقدم الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات، وتوسّعت مهامه، بحلول عام 2020، ليتبع دائرة تنمية المجتمع ويشمل كافة حالات العنف والإيذاء في أبوظبي. ويقدم «إيواء» خدمات شاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ضمن نموذجه للرعاية الشاملة، ويحرص على نشر الوعي من خلال المبادرات والبرامج المجتمعية، بهدف تغيير النظرة السائدة في المجتمع تجاه العنف، كما يسهم في البحوث ووضع السياسات التي ترمي إلى وقف العنف، ويتبنى المركز شعار «الإنسانية كرامة لا مهانة» منذ 2008.