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ورشة لإعداد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح

ورشة لإعداد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح
9 أغسطس 2022 01:33

دبي (وام)

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 عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الورشة الأولى لإعداد التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح للتعريف بمشروع دراسة التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، والذي سيتم إعداده تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي(فاتف). وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز ورفع وعي المشاركين بأهداف ونطاق ومنهجية دراسة التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وتجهيز الجهات ذات العلاقة لمرحلة جمع المعلومات والحالات العملية المطلوبة التي من شأنها دعم مدخلات إعداد تقرير التقييم الوطني لمخاطر تمويل الانتشار، بما يدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير مجموعة العمل المالي، خاصة تلك المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. 
وقدم نخبة من الخبراء والمختصين خلال الورشة التي استمرت لثلاثة أيام شرحاً مفصلاً حول مخاطر تمويل انتشار التسلح، والمنهجية التي سيتم اتباعها لتحديد التهديدات ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها في تمويل انتشار التسلح، وبخاصة تلك المتعلّقة بعدم الامتثال لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة والتهرّب من العقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والدور المتوقع من الجهات المشاركة خلال مراحل المشروع المقبلة. 
وشهدت الورشة مشاركة قيمة من قبل ممثلين عن السلطات الجمركية والجهات الرقابية، والمخلّصين الجمركيين ووكلاء الشحن، إضافة إلى مشاركة المسجّلين المحليين، واتحاد مصارف الإمارات، وجهات إنفاذ القانون والتحقيق وجهات الادعاء العام. 

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