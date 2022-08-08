10.3 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمحدودي الدخل

الشارقة (وام)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مساعدات شهرية لذوي الدخل المحدود بلغت قيمتها 10.3 مليون درهم، استفادت منها 6000 حالة. وأكد الدكتور علي محمد السلامي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، أهمية تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، مشيراً إلى أن الجمعية توفر لهذه الحالات مساعدات نقدية شهرية يتم صرفها للحالات التي ليس لديها مصدر دخل عبر الحسابات البنكية بشكل دائم على مدار السنة. وأوضح أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلين بكشوف الجمعية بمقرها الرئيس وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل شهر يونيو بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.8 مليون درهم، يليه مايو بقيمة 1.7 مليون درهم، ثم أبريل بتكلفة مليون و734 ألف درهم، فيما جاءت مصروفات المساعدات الشهرية لشهر فبراير بتكلفة مليون و685 ألف درهم، ومن ثم شهر مارس بتكلفة مليون و674 ألف درهم، بينما بلغت المصروفات الشهرية خلال يناير بقيمة مليون و660 ألف درهم.