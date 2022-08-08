الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

10.3 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمحدودي الدخل

10.3 مليون درهم من «خيرية الشارقة» لمحدودي الدخل
9 أغسطس 2022 01:33

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
«كهرباء الشارقة» تنجز مشروع خط استراتيجي بتكلفة 180 مليون درهم

قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مساعدات شهرية لذوي الدخل المحدود بلغت قيمتها 10.3 مليون درهم، استفادت منها 6000 حالة. وأكد الدكتور علي محمد السلامي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، أهمية تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم بين سجلاتها عدداً كبيراً من الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات، مشيراً إلى أن الجمعية توفر لهذه الحالات مساعدات نقدية شهرية يتم صرفها للحالات التي ليس لديها مصدر دخل عبر الحسابات البنكية بشكل دائم على مدار السنة. وأوضح أنه تم تقديم المساعدة الشهرية للحالات المستحقة المسجلين بكشوف الجمعية بمقرها الرئيس وسائر إداراتها الفرعية في المدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وحل شهر يونيو بأعلى نسبة مصروفات شهرية بقيمة 1.8 مليون درهم، يليه مايو بقيمة 1.7 مليون درهم، ثم أبريل بتكلفة مليون و734 ألف درهم، فيما جاءت مصروفات المساعدات الشهرية لشهر فبراير بتكلفة مليون و685 ألف درهم، ومن ثم شهر مارس بتكلفة مليون و674 ألف درهم، بينما بلغت المصروفات الشهرية خلال يناير بقيمة مليون و660 ألف درهم.

الشارقة
خيرية الشارقة
محدودي الدخل
آخر الأخبار
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
دنيا
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
اليوم 14:40
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
دنيا
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
اليوم 14:21
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
دنيا
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
اليوم 14:18
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
عربي ودولي
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©