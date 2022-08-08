الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الصحة»: 3 محاور رئيسة لاستراتيجية إدارة المعرفة

تطبيق مجموعة من الأنظمة والمواصفات العالمية (أرشيفية)
9 أغسطس 2022 01:33

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة
الصحة تكشف حصيلة كورونا في الدولة
الإمارات تعلن الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 3 محاور رئيسة لاستراتيجية إدارة المعرفة بالوزارة و6 أهداف، وذلك ضمن سعيها لتعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات وقائية وصحية وتنظيمية شاملة ومتميزة ومستدامة، وفق سياسات وتشريعات، وبرامج، وشراكات محلياً، ودولياً. 
وأكدت الوزارة، تبنيها وتطبيقها نموذجاً مؤسسياً لسياسة إدارة المعرفة من خلال تطبيق مجموعة من الأنظمة والمواصفات العالمية، مثل أنظمة إدارة الجودة، والابتكار، والتدريب، والمعرفة. 
وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة المعرفة إحدى وسائل الوزارة في تحقيق نظام رعاية صحية عالمي المستوى وضمان الجودة العالية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف الوزارة المرتبطة بتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وذكرت أن المحور الأول، لاستراتيجية المعرفة، هو الاستثمار في الكفاءات البشرية، ويتضمن المعرفة والمواهب والمهارات والقدرات والخبرات والتدريب والتطوير المتعلقة بالأفراد في المنظمة
وتهدف الوزارة من خلال هذا المحور، إلى نشر الثقافة المؤسسية وتمكين العاملين باستثمار المعارف، وضمان توفر مسارات تعلم متنوعة ومرنة، واستثمار وتحديد الكفاءات البشرية المتوفرة. 
أما المحور الثاني، فخصصته الوزارة للحوكمة المعرفية، وهو عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الوزارة، وتطبيق النظم والتأكد من جودة المصادر المعرفية عن طريق تحديد المهام والمسؤوليات. 
وذكرت الوزارة، أن الحوكمة المعرفية تستهدف التدقيق والتحقق من جودة المعارف الصريحة والضمنية مما يسهم في تطوير الأداء، بالإضافة إلى ضمان توفر الإجراءات والسياسات الداعمة لإدارة المعرفة وحوكمتها.
ويتناول المحور الثالث لاستراتيجية إدارة المعرفة، مسألة البنية التحتية المعرفية، والتي تعتني بتوفير نظام إلكتروني لإدارة المعرفة والعمل على نشره مما يسهم في توفير الحقوق المعرفية الأساسية للجميع لإنجاز الأعمال واتخاذ القرارات وضمان استمراريتها بالشكل الصحيح. ويعمل هذا المحور على توفير بنية تحتية لإدارة المعرفة، وأيضا توفير المصادر المعرفية وسهولة الوصول إليها لجميع العاملين لإنجاز الأعمال واتخاذ القرارات.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
آخر الأخبار
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
دنيا
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
اليوم 14:40
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
دنيا
فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي
اليوم 14:21
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
دنيا
"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
اليوم 14:18
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
عربي ودولي
قتلى في هجوم شنه مسلحون في مالي
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©