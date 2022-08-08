«الصحة»: 3 محاور رئيسة لاستراتيجية إدارة المعرفة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 3 محاور رئيسة لاستراتيجية إدارة المعرفة بالوزارة و6 أهداف، وذلك ضمن سعيها لتعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات وقائية وصحية وتنظيمية شاملة ومتميزة ومستدامة، وفق سياسات وتشريعات، وبرامج، وشراكات محلياً، ودولياً.

وأكدت الوزارة، تبنيها وتطبيقها نموذجاً مؤسسياً لسياسة إدارة المعرفة من خلال تطبيق مجموعة من الأنظمة والمواصفات العالمية، مثل أنظمة إدارة الجودة، والابتكار، والتدريب، والمعرفة.

وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة المعرفة إحدى وسائل الوزارة في تحقيق نظام رعاية صحية عالمي المستوى وضمان الجودة العالية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتحقيق أهداف الوزارة المرتبطة بتقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وذكرت أن المحور الأول، لاستراتيجية المعرفة، هو الاستثمار في الكفاءات البشرية، ويتضمن المعرفة والمواهب والمهارات والقدرات والخبرات والتدريب والتطوير المتعلقة بالأفراد في المنظمة

وتهدف الوزارة من خلال هذا المحور، إلى نشر الثقافة المؤسسية وتمكين العاملين باستثمار المعارف، وضمان توفر مسارات تعلم متنوعة ومرنة، واستثمار وتحديد الكفاءات البشرية المتوفرة.

أما المحور الثاني، فخصصته الوزارة للحوكمة المعرفية، وهو عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الوزارة، وتطبيق النظم والتأكد من جودة المصادر المعرفية عن طريق تحديد المهام والمسؤوليات.

وذكرت الوزارة، أن الحوكمة المعرفية تستهدف التدقيق والتحقق من جودة المعارف الصريحة والضمنية مما يسهم في تطوير الأداء، بالإضافة إلى ضمان توفر الإجراءات والسياسات الداعمة لإدارة المعرفة وحوكمتها.

ويتناول المحور الثالث لاستراتيجية إدارة المعرفة، مسألة البنية التحتية المعرفية، والتي تعتني بتوفير نظام إلكتروني لإدارة المعرفة والعمل على نشره مما يسهم في توفير الحقوق المعرفية الأساسية للجميع لإنجاز الأعمال واتخاذ القرارات وضمان استمراريتها بالشكل الصحيح. ويعمل هذا المحور على توفير بنية تحتية لإدارة المعرفة، وأيضا توفير المصادر المعرفية وسهولة الوصول إليها لجميع العاملين لإنجاز الأعمال واتخاذ القرارات.