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«صحة أبوظبي» عضواً مؤسسياً في «الدولية لجودة الرعاية الصحية»​

خدمات صحية آمنة وعالية الجودة (أرشيفية)
9 أغسطس 2022 01:33

أبوظبي(الاتحاد)

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أصبحت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عضواً مؤسسياً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، المنظمة الدولية الرائدة التي تعنى بالتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية وتحقيق التميز في تقديمها. وقد تم اختيار دائرة الصحة أبوظبي ضمن الأعضاء المؤسسيين لتساهم في جهود الجمعية الرامية إلى المضي في تعزيز مشهد الرعاية الصحية عالمياً من خلال ضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمجتمعات حول العالم. 
وقالت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «إن رحلة تطوير جودة قطاع الرعاية الصحية هي رحلة متواصلة، لا سيما مع ظهور مجالات جديدة للتحسين والتطوير على جودة الرعاية الصحية على نحو مستمر. وهنا في دائرة الصحة أبوظبي، تدفعنا رؤيتنا لمواصلة جهودنا الرامية للارتقاء بصحة وسلامة المجتمع والمضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومن خلال انضمامنا للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، سنستمر في وضع جودة الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا وسنمضي جاهدين للارتقاء بجودة القطاع وإتاحة الخدمات المتكاملة وضمان الوصول إليها في الوقت المناسب لكل أفراد المجتمع في أبوظبي».

أبوظبي
دائرة الصحة
الرعاية الصحية
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