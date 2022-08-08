«الخدمات الصحية» تستعرض 3 مشاريع كبرى

دبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 3 مشاريع تحولية كبرى بقيمة 53.7 مليون درهم، ومتوقع إنجازها بحلول ديسمبر 2022، واطلع على مستجدات تنفيذها حيث شملت مشروع الصحة النفسية المجتمعية، الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام تقنية الميتافيرس، والنظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة والدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشتها إلى جانب عدد من القضايا والمشاريع الأخرى.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أول الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خريطة الصحة العالمية.

وأضاف أن الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة جاءت منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.

وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة، أن الاجتماع استهدف بحث تنفيذ وتطبيق المشاريع الثلاثة وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.

الصحة النفسية المجتمعية

بحث الاجتماع آليات ومراحل تنفيذ مشروع «الصحة النفسية المجتمعية» باعتباره أحد المشاريع الريادية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية النفسية المجتمعية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية. كما ناقش الأعضاء مشروع «الرعاية الصحية الافتراضية بتقنية الميتافيرس»، حيث قرر المجلس إطلاق وتفعيل منصة «ميتا للرعاية الصحية» التي تعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهة صحية تستخدمها على مستوى العالم. هذا وتطرق الاجتماع إلى مشروع «النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات»، كما استعرض أبرز إنجازات مجلس شباب المؤسسة في مجال تمكين الشباب.