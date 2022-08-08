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حملة توعويّة على منصّات  «الشارقة صديقة للطفل»

حملة توعويّة على منصّات  «الشارقة صديقة للطفل»
9 أغسطس 2022 01:33

الشارقة (الاتحاد) 

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اختتم «مكتب الشارقة صديقة للطفل» التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الحملة التوعوية التي استمرت لمدة أسبوع على منصاته الرقمية المختلفة، والتي جاءت مصاحبة لحملة أطلقتها «منظمة الصحة العالمية» تزامنًا مع «الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية» الذي يحتفي به العالم سنوياً في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ضمن جهود تعزيز نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية في المجتمع. وخلال أسبوع الحملة تم تخصيص كل يوم من أيام «الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية» للتوعية بأبرز منجزات ومحطات رحلة الرضاعة الطبيعية، والتي تشمل قائمة بالممارسات التي ينبغي اتباعها أو تجنبها، بالإضافة إلى التأثير غير الأخلاقي لتسويق بدائل عن حليب الأم. واستهدف المكتب من خلال تبني حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الإسهام في تشجيع المجتمع على التعاون لجعل الرضاعة الطبيعية تجربة سهلة للأمهات، ضمن رؤيته ورسالته لتعزيز مكانة الشارقة إمارة صديقة للعائلة تلبي أعلى المعايير العالمية، واستمرارًا لجهوده في ترسيخ أسس الرعاية الصحية المبكرة من خلال تثقيف أفراد العائلة والمجتمع. وتضمنت إرشادات «مكتب الشارقة صديقة للطفل»، في سياق حملته التوعوية، التأكيد على أن تقديم إجازة الأمومة المدفوعة وتمديدها إلى 18 أسبوعاً مع تقديم إجازة الأبوة المدفوعة يسهم بتخفيف أعباء رعاية الأمهات لمواليدهن الجدد، وحث المكتب المستشفيات والكوادر الطبية على تشجيع ثقافة الرضاعة الطبيعية من خلال تثقيف الأمهات بتغذية الرضع، وأشارت إرشادات الحملة إلى حاجة الأمهات لاستشارات الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الرضيع عمر سنتين، لأهمية هذه الاستشارات في بناء الثقة والطمأنينة.

مكتب الشارقة صديقة للطفل
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
منظمة الصحة العالمية
الرضاعة الطبيعية
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