طلبة جامعة زايد يفوزون في «أدنوك - بلومبرغ»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق طلبة جامعة زايد من كلية الإدارة المركز الثالث في تحدي أدنوك - بلومبرغ للتداول في دولة الإمارات 2022 وفازوا كذلك بجائزة أفضل إدارة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (إي أس جي) والتي تم تنظيمها من قبل بنك HSBC الشرق الأوسط وكلية إدارة جامعة تورنتو – روتمان تنافس خلالها 47 فريقاً من جامعات مختلفة في الشرق الأوسط وعلى مدار أربعة أشهر.

وشهدت التصفيات النهائية لتحدي أدنوك - بلومبرغ للتداول في دولة الإمارات 2022 منافسات شيقة بين طلبة من جامعة خليفة وجامعة الإمارات وجامعة زايد وجامعة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 230 طالباً وطالبة من 7 جامعات إماراتية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دعم الجيل القادم من الشباب في دولة الإمارات على التواصل والعمل مع المؤسسات العالمية خلال فترة الدراسة الجامعية.

وقالت الدكتورة فاطمة آل علي، عميد كلية الإدارة بجامعة زايد: «إنه وعلى الرغم من أن منظمي المنافسة قدموا الدعم اللازم للطلبة، إلا أنهم استفادوا من مختبرات بلومبرغ الموجودة بفرعي الجامعة في إمارة أبوظبي ودبي المتخصصة في البحث والاستشارات في مجال التداول العالمي، فهي خير أداة يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والطلبة خلال رحلتهم الأكاديمية بجامعة زايد، ويبدو أن العام الدراسي 2021/2022 كان عاماً مثمراً، حيث حقق طلابنا العديد من الإنجازات في مجال التداول عبر مسابقات مختلفة على مستوى عالمي».

وأضافت: «تعمل كلية الإدارة بجامعة زايد بشكل جماعي ومتكافئ على الابتكار العملي في منهجيات التدريس والبحث العلمي والتي تصب في إطار جهودنا المستمرة وأهدافنا الاستراتيجية للنهوض بالمجتمع والمساهمة بمتطلبات الحكومة الرشيدة في تحقيق اقتصاد معرفي، متنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها».

حقق المشاركون في تحدي جامعة زايد أعلى نتيجة تداول بين الفرق التي شاركت في تحدي أدنوك - بلومبرغ للتداول في دولة الإمارات 2022، وحضر المشاركون ندوات مختلفة عبر الإنترنت قدمها محترفو بلومبرغ في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، كما أعدوا تقريراً شاملاً عرضوه أمام الحضور، وأجابوا عن عدة أسئلة تم طرحها من قبل أعضاء لجنة التحكيم. وحصل طلبة جامعة زايد على دورات تدريبية لمدة ثلاثة أشهر في مركز أدنوك التجاري في أبوظبي.

مهارات متخصصة

فازت مجموعتان من طلاب جامعة زايد من كلية الإدارة بجائزتين في تحدي بنك HSBC الشرق الأوسط وكلية إدارة جامعة تورنتو – روتمان، حيث فازت إحدى المجموعات بالمركز الثالث في المسابقة وحصلت على جائزة قدرها 4000 دولار، بينما فازت مجموعة أخرى بجائزة أفضل إدارة محفظة استثمارية وحصلت على جائزة قدرها 1000 دولار.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم وقعت اتفاقية في عام 2019 مع شركتا أدنوك وبلومبرغ لتنفيذ وتطوير برنامج تدريبي يهدف إلى تزويد الطلبة الإماراتيين بالمهارات المالية المتخصصة اللازمة للتميز في عالم المال والأعمال.