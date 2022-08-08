«شاهين» أول برنامج بالإمارات للتحكم بـ «المسيّرات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، وهو مركز عالمي رائد في البحث العلمي، وذراع البحوث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع له نجح في تحقيق نقطة تحول جوهرية في أول بحث ينفذ داخل الدولة ويختص بالمنظومة على رقاقة (SoC) القائمة على حاسوب مجموعة التعليمات المخفضة.

ومن خلال شراكات محلية وعالمية متعددة، تشمل الشراكة مع مركز منظومة على رقاقة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نجح مركز بحوث الأنظمة الآمنة في تطوير برنامج «شاهين»، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تم وضع مفاهيمه ومن ثم النجاح في تصميمه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعمل رقاقة الاختبار كوحدة تحكم في الطائرات المسيرة، باستخدام برنامج الطيار الآلي الآمن PX4 الخاص بالمركز.

ويعتبر «شاهين» المنظومة المعقدة الأولى من نوعها التي تعمل على رقاقة كإصدار تجريبي من المنظومة على رقاقة «الصقر»، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2023.

وتكمن أهمية إطلاق «شاهين» في سببين- الأول أن هذا النظام يوفر لدولة الإمارات المعرفة الضرورية لصنع الرقاقات الميكروية الخاصة بها للاستخدام المحلي والعالمي، إلى جانب إمكانية توفير عدد كبير من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في الدولة.

وثانياً، يسمح «شاهين» للجهات التجارية والحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على استقلالية عالية في قطاع التصنيع ويخفض بشكل كبير من اعتمادها على المتطلبات الأساسية من دول أخرى كما كان الحال دائماً في الماضي. ويمثل دور البرنامج كأداة اختبار تسبق إطلاق منظومة الصقر «الصقر» خطوة أولى مهمة.

أنظمة الحوسبة

قال الدكتور راي جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي وأسباير: «تُحدث حواسيب مجموعة التعليمات المخفضة RISC-V ثورة في عالم أنظمة الحوسبة، ويقوم معهد الابتكار التكنولوجي ببناء هذه القدرة الجديدة ضمن مكتبتنا المتنامية من الحلول التقنية المتقدمة، بينما نواصل في سعينا الدؤوب لإعداد عالمنا لمواجهة المستقبل على نحو تدريجي. وتشمل حالات الاستخدام للطائرات المسيرة ومثيلاتها من الأنظمة المستقلة الآن قطاعات متعددة كالتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والاتصالات والأمن. وسيسهم هذا الإنجاز في تعزيز موقعنا كمركز أبحاث عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة التي تعمل على تشكيل عالمٍ ممكّن وأكثر أمناً».

وقال الدكتور شريكانت تاكار، كبير الباحثين في مركز بحوث الأنظمة الآمنة وأستاذ الأبحاث المساعد بجامعة خليفة: «إن مجتمع RISC-V.org هو مجتمع رائد في هندسة مجموعة التعليمات المفتوحة (ISA) لبنية المعالجات. وقد تطلب جزء كبير من العمل على تحقيق هذا المشروع تنفيذ امتدادات مراقب الأجهزة الافتراضية لحاسوب مجموعة التعليمات المخفضة الخاص بوحدة المعالجة المركزية بهدف إدارة أنظمة تشغيل متعددة ومعزولة في الوقت نفسه. وقال الدكتور ستيف غريفيث، النائب الأول لرئيس قسم البحث والتطوير في جامعة خليفة:«يعتبر مركز المنظومة على رقاقة في جامعة خليفة، بقيادة الدكتور بكر محمد، المركز الوحيد من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم إنشاؤه خصيصا للمشاركة في عمليات البحث والتطوير المختصة بالدارات والأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقنيات الاستشعار ذات الصلة».