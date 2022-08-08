إماراتية خريجة «نيويورك أبوظبي» تحصل على منحة فولبرايت

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، نيل مريم الحمّادي، خريجة العلوم السياسيّة دفعة 2019، منحة فولبرايت الإمارات، والتي ستمول بالكامل دراستها لتخصص الماجستير في الدراسات الدولية في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة، وتستكشف الحمّادي خلال دراستها حلولاً لأزمة التغير المناخي العالمية من خلال الربط بين العلوم والعلاقات الدولية والسياسيات العامة.

وتُعد الحمّادي واحدة من ثلاثة طلاب اختارتهم وزارة الخارجية الأميركية لمنحة فولبرايت الإمارات لهذا العام، إلى جانب زميلتها في الجامعة هانا كاساك-جليبوف، خريجة الدراسات متعددة التخصصات دفعة 2021، والتي حصلت على منحة فولبرايت الأميركية إلى غانا، لدراسة تأثير تدهور البيئة على الحياة الساحلية، بالتعاون مع جامعة غانا. وتعد المنحة برنامج تبادل تعليمي دولي مرموق للطلاب والهيئات التدريسية وغيرهم من المختصين، يحظى برعاية الحكومة الأمريكية وتركز على إنشاء روابط متينة بين الدول.

وقالت الحمّادي: «ساهمت تجربتي للدراسة خارج الدولة خلال سنوات دراستي في جامعة نيويورك أبوظبي بتعزيز حس المسؤولية لدي، وأنا متحمسة لمباشرة دراساتي العليا في الولايات المتحدة. وأتطلع إلى الاستفادة من فرص التبادل الثقافي التي يوفرها برنامج فولبرايت، والتفاعل مع مختلف وجهات النظر، وهو ما اعتدت عليه في جامعة نيويورك أبوظبي. وأعتزم متابعة دراستي في جامعة واشنطن والتركيز على الدراسات الدولية حول الطاقة وسياسة المناخ إلى جانب دراسة اللغة الإيطالية، التي حظيت بفرصة تعلمها خلال دراستي في جامعة نيويورك فلورنسا. وسأتابع بهذا الزخم في مجال الدراسات متعددة التخصصات والحوارات العالمية، حيث أتيحت لي فرصة استكشافه خلال دراستي في جامعة نيويورك أبوظبي، وأسعى إلى مواصلة مسيرتي المهنية في مجال السياسة أو التحليلات، بما يكفل لي المساهمة في مسيرة التطور والتقدم التي تحققها دولة الإمارات في مجال تنوع مصادر الطاقة».

كما حصل اثنان من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي على منح نايت هينيسي الدراسية، مما يعزز الإنجازات الأكاديمية التي حققتها الجامعة خلال العام الأكاديمي الماضي، حيث تستعد روان ضرير، خريجة دفعة 2020، لدراسة الدكتوراه في القانون في كلية ستانفورد للحقوق، وتلتحق تامي جيوجيفا، خريجة دفعة 2019، بجامعة ستانفورد لنيل درجة الدكتوراه في علم الوراثة.